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Laurette, de urgență la spital după ultima operație. Aquafilling-ul i-a pus viața în pericol: ”Piciorul s-a infectat din nou”

De: Alina Drăgan 20/06/2026 | 13:30
Laurette, din nou pe mâna medicilor
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Calvarul nu se mai termină pentru Laurette. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, care și-au pus amprenta asupra ei. Recent, a marcat o nouă operație și spera că totul o să fie bine, însă în doar câteva zile a ajuns, din nou, la spital. Iar acum urmează un nou lung șir de intervenții și tratamente. Laurette a vorbit despre chinul prin care trece și a tras un semnal de alarmă.

Problemele au început pentru Laurette în anul 2019, după ce a apelat la o procedură pentru mărirea feselor. Lucrurile nu au mers cum ar fi trebuit, iar pentru aceasta a început un adevărat calvar. Complicațiile apărute ulterior au necesitat mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe, iar recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera.

Laurette, din nou pe mâna medicilor

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Laurette a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale și spera că de acum totul se va rezolva și va scăpa de probleme. Însă, fericirea nu a durat prea mult pentru aceasta. La doar câteva zile după externare au apărut noi complicații.

Mai exact, piciorul lui Laurette s-a infectat, din nou, așa că aceasta a ajuns iar pe mâinile medicilor. În prezent este internată, iar de pe patul de spital a vorbit despre problemele cu care se confruntă.

„Din păcate, tot în spital sunt după ultima operație pe care am făcut-o acum două săptămâni. Am mers acasă, însă la aproximativ câteva zile starea mea s-a înrăutățit. Piciorul s-a infectat din nou și a trebuit să mă întorc de urgență la spital.

Acum sunt din nou internată. Nu vă ascund că sunt momente foarte grele, dar încerc să mă încurajez singură. Mă rog la Dumnezeu, îmi păstrez credința și mă agăț de fiecare speranță. În același timp, medicii fac tot ce le stă în putință să mă ajute să mă fac bine, să mă pun pe picioare și să mă întorc acasă la fetița mea”, a povestit vedeta pe TikTok.

Laurette, din nou pe mâna medicilor /Foto: TikTok

De asemenea, Laurette a tras și un semnal de alarmă. Aceasta și-a sfătuit urmăritoarele să fie foarte atente atunci când aleg să apeleze la o intervenție estetică și să se documenteze bine. Mai mult, aceasta a subliniat că tinerele nu trebuie să cadă în capcana standardelor de frumusețe și nu trebuie să își facă modificări doar pentru că așa e în trend.

„Aveți grijă de sănătatea voastră! Nicio operație estetică și nicio schimbare care să vă transforme corpul, și niciun prototip de frumusețe nu merită atâta suferință.

În anul 2019 mi-am făcut injectări cu aquafeeling. În luna august se va împlini aproape un an de când lupt cu efectele acestei substanțe și trec prin intervenții și tratamente pentru a o scoate. De aceea, vă rog să vă informați foarte bine înainte de orice procedură și să puneți sănătatea pe primul loc”, a mai spus Laurette.

 

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