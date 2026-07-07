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Armata Română scoate la concurs peste 6.700 de posturi. Ce condiții trebuie să îndeplinești

De: Alina Drăgan 07/07/2026 | 09:50
Armata Română scoate la concurs peste 6.700 de posturi. Ce condiții trebuie să îndeplinești
Armata Română scoate la concurs peste 6.700 de posturi /Foto: Pexels
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Vești bune pentru cei care vor să lucreze în Armata Română. Ministerul Apărării Naționale a deschis recent recrutările pentru 6.763 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Ce trebuie să știe cei care sunt interesați de aceste posturi? Candidații admiși vor începe pregătirea pe 7 septembrie 2026.

Ministerul Apărării Naționale a deschis recent recrutările pentru 6.763 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Locurile sunt disponibile în unități militare din 38 de județe și din București, iar pentru înscriere sunt suficiente minimum 10 clase.

Armata Română scoate la concurs peste 6.700 de posturi

Ministerul Apărării Naționale a deschis prima serie de recrutare pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști din 2026. Persoanele interesate pot afla lista posturilor disponibile și unitățile militare în care se fac angajări de la birourile de informare-recrutare ale centrelor militare județene sau de sector.

Cei care sunt interesați trebuie să știe că una dintre condițiile principale este legată de nivelul studiilor. Candidații trebuie să fi absolvit cel puțin primii doi ani de liceu, echivalentul a minimum 10 clase. De asemenea, diploma de Bacalaureat nu este obligatorie pentru majoritatea posturilor de soldat sau gradat profesionist.

Mai mult, candidații trebuie să aibă cel puțin 18 ani la data începerii programului de instruire și cel mult 45 de ani la momentul finalizării pregătirii. Programul de instruire pentru actuala serie durează 12 săptămâni și este planificat să înceapă pe 7 septembrie 2026.

După absolvirea programului, candidații sunt numiți în funcțiile de soldați sau gradați profesioniști din unitățile pentru care au optat. De menționat este și faptul că începând din a doua jumătate a programului de instruire, participanții primesc o soldă lunară de aproximativ 4.300 de lei net, la care se adaugă norma de hrană.

De asemenea, pe durata celor 12 săptămâni de pregătire, candidații beneficiază gratuit de cazare, hrană, echipament militar și asistență medicală. După finalizarea programului de pregătire, soldații și gradații profesioniști beneficiază de normă de hrană, echipament și asistență medicală gratuită.

Militarii pot primi și compensație lunară pentru chirie, dacă nu dețin o locuință în localitatea în care sunt încadrați. În condițiile legii, aceștia pot beneficia și de decontarea transportului la și de la familie. Soldații și gradații profesioniști pot avansa ulterior în carieră.

Ce acte trebuie depuse la dosar + condiții de participare

Cei interesați trebuie să îndeplinească și condițiile generale pentru intrarea în sistemul militar. Aceștia nu trebuie să fi fost condamnați pentru infracțiuni incompatibile cu profesia militară, cu excepția situațiilor în care a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea.

Persoanele membre ale unui partid politic trebuie să declare că vor renunța la această calitate după admiterea în program. De asemenea, candidații trebuie să își exprime acordul pentru verificările necesare autorizării accesului la informații clasificate.

Dosarul candidatului trebuie să conțină, în funcție de postul ales:

certificatul de naștere;

actul de identitate;

certificatul de cazier judiciar;

actul de studii care dovedește absolvirea a minimum 10 clase;

diploma de Bacalaureat, dacă postul o impune;

permisul de conducere, dacă este necesar;

livretul militar, după caz;

adeverința eliberată de medicul de familie.

Cazierul judiciar trebuie să fie eliberat cu cel mult șase luni înaintea depunerii, iar adeverința medicală este valabilă 90 de zile.

Adeverința trebuie să precizeze că persoana este clinic sănătoasă, nu se află în evidență cu boli cronice, psihice, neuropsihice sau infectocontagioase și poate participa la probele sportive, evaluarea psihologică și examinarea medicală pentru intrarea în sistemul militar.

 

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