Țara europeană care reintroduce armata obligatorie. Cât timp va dura stagiul

Tot mai multe state europene își consolidează măsurile de securitate și își reevaluează capacitatea de apărare, Serbia a anunțat revenirea la serviciul militar obligatoriu după mai bine de 15 ani de la suspendarea acestuia. Măsura urmează să intre în vigoare începând cu luna martie 2027 și îi va viza pe bărbații cu vârsta de până la 30 de ani.

Anunțul a fost făcut de președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, în cadrul unei vizite la baza aeriană militară Batajnica, aflată în apropierea capitalei Belgrad. Potrivit acestuia, înainte de implementarea noii măsuri trebuie finalizate mai multe etape administrative și logistice. Stagiul militar va avea o durată de 75 de zile, fiind descris drept unul relativ scurt comparativ cu perioadele de pregătire militară din trecut.

Serbia introduce aramata obligatorie pentru bărbați

Serbia a renunțat la recrutarea obligatorie în anul 2011, când a adoptat modelul unei armate profesioniste, bazate exclusiv pe militari de carieră și voluntari. Revenirea la serviciul militar marchează astfel o schimbare importantă în strategia de apărare a țării.

Anunțul a fost făcut în contextul unei demonstrații militare, în cadrul căreia au fost prezentate aeronave, elicoptere, sisteme de rachete și alte echipamente din dotarea armatei sârbe. Evenimentul a evidențiat investițiile realizate în ultimii ani pentru modernizarea forțelor armate.

Decizia Belgradului se înscrie într-un fenomen observat în mai multe state europene, pe fondul tensiunilor internaționale și al schimbărilor din domeniul securității. Războiul din Ucraina și contextul geopolitic actual au determinat numeroase guverne să analizeze măsuri pentru creșterea efectivelor militare și întărirea capacității de apărare.

Printre țările care discută posibilitatea revenirii la recrutarea obligatorie se numără și Germania. Autoritățile de la Berlin încearcă să mărească numărul militarilor activi, însă recrutarea exclusiv voluntară nu produce rezultatele dorite. Din acest motiv, oficialii germani analizează diferite variante pentru a asigura necesarul de personal militar în următorii ani.

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