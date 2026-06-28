După 20 de ani în MApN, Diana Matei și-a anunțat demisia. Ce rol ocupa

Diana Matei a ocupat o funcție importantă în cadrul Ministerului Apărării Naționale. După 20 de ani de activitate, aceasta a decis să își dea demisia. Ea a dezvăluit în timpul unui interviu care este motivul.

Diana Matei este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Puțini știu, însă, că timp de 20 de ani a ocupat o funcție importantă în cadrul Ministerului Apărării Naționale. După ani de activitate, în care s-a ocupat de organizarea evenimentelor artistice pentru diverși invitați oficiali, vedeta a decis să părăsească funcția. Prezentă la emisunea Xtra Night Show, cântăreața a dezvăluit motivul.

Ce rol ocupa Diana Matei în cadrul MApN

Diana Matei este o personalitate importantă în România. Pe lângă cariera de succes pe care o are, vedeta a ocupat o funcție de prestigiu în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Aceasta se ocupa de organizarea evenimentelor artistice pentru diverși invitați oficiali. Ea a recunoscut că rolul său este unul solicitant, tocmai de aceea a decis că este momentul să renunțe la job.

Invitată la emisiunea Xtra Night Show, artista a vorbit despre alegerea făcută. Diana Matei a declarat că nu mai avea timp liber, fiind un rol foarte solicitant. Așadar, după 20 de ani de activitate, și-a dat demisia.

Nu mai puteam face față. Era extrem de solicitant. Eu sunt foarte inimioasă, așa îmi este firea, și aș face foarte multe lucruri deodată și m-aș băga în 100 de mii de proiecte. Sunt extrem de pasionată de tot ceea ce fac și, prin firea mea, sunt foarte ambițioasă. (…) La un moment dat există și alegeri pe care trebuie să le facem și, bineînțeles, că cel mai important este Ianis, este familia mea, a explicat ea la Xtra Night Show.

De asemenea, ea a continuat și a spus că i-a fost foarte greu să renunțe, mai ales că a creat legături speciale cu oamenii de acolo.

Foarte greu renunți la relații și la oameni. Eu sunt un om fidel relațiilor și oamenilor, mi-e foarte greu să mă despart de oameni, de lucrurile pe care le fac, le construiesc, nu mă desprind foarte ușor de oameni și de situații. Dar, când o fac, nu iau hotărârea imediat, cântăresc foarte bine când iau o hotărâre, a adăugat Diana Matei.

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Ce salariu are Diana Matei după trei decenii de carieră. Cântăreața activează și în cadrul MApN, pe lângă activitatea artistică cu trupa: „Sunt niște sporuri micuțe…”