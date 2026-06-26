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De ce Palatul Buckingham a luat decizia rară de a anula ceremonia emblematică „Schimbarea Gărzii” în această săptămână

De: Paul Hangerli 26/06/2026 | 07:20
De ce Palatul Buckingham a luat decizia rară de a anula ceremonia emblematică „Schimbarea Gărzii” în această săptămână
Schimbarea gărzii de la Palat pusă pe pauză, sursa-colaj CANCAN.RO
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Una dintre cele mai îndrăgite tradiții regale din Marea Britanie a fost suspendată temporar. Ceremonia „Schimbarea Gărzii”, organizată la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor, nu va avea loc în această săptămână, după ce autoritățile britanice au decis că valul de căldură pune în pericol soldații, caii militari și miile de turiști care asistă zilnic la eveniment.

Valul de căldură a dus la anularea ceremoniei

Divizia Household, formată din cele șapte regimente ale Armatei Britanice care organizează schimbarea ceremonială a gărzii în fața reședințelor regale, a anunțat că ceremonia nu va avea loc marți, miercuri, joi și vineri din cauza temperaturilor extreme din Regatul Unit.

Într-un comunicat publicat online, reprezentanții Diviziei Household au explicat că decizia a fost luată în sprijinul recomandărilor emise de Serviciul Meteorologic britanic (Met Office) și de alte instituții guvernamentale, care au cerut reducerea activităților desfășurate în aer liber în contextul în care temperaturile au depășit 90 de grade Fahrenheit (aproximativ 32-33 de grade Celsius).

Prioritate pentru siguranța soldaților, cailor și publicului

„Luăm foarte în serios bunăstarea soldaților noștri și a cailor militari de serviciu”, au transmis reprezentanții Diviziei Household.

Aceștia au explicat că anularea ceremoniei are rolul de a reduce riscurile atât pentru personalul militar și cai, cât și pentru publicul numeros care se adună de obicei pentru a urmări spectacolul.

„Pentru a sprijini acest efort și pentru a reduce riscurile la care sunt expuși militarii, caii și, foarte important, publicul care se adună în număr mare pentru aceste evenimente, ceremonia schimbării gărzii nu va avea loc la Windsor și Londra marți, miercuri, joi și vineri.”

Ceremonia ecvestră va avea loc fără fast

Divizia Household a precizat că King’s Life Guard, unitatea de cavalerie care asigură paza la Horse Guards, își va schimba efectivele fără ceremonie, miercuri și vineri, la ora 08:00, pentru a evita stresul termic asupra cailor.

În același timp, soldații aflați în serviciu vor fi mutați periodic în zone umbrite și vor fi schimbați mai des, măsuri care, potrivit autorităților militare, sunt aplicate în mod obișnuit pe vreme foarte caldă.

„Înțelegem că aceasta este o perioadă foarte aglomerată pentru vizitatorii care doresc să urmărească operațiunile ceremoniale. Deși poate fi dezamăgitor să nu poată vedea ceremonia în forma sa completă, este esențial ca siguranța publicului, a soldaților noștri și a cailor militari să fie protejată în permanență.”

Una dintre cele mai populare atracții turistice din Londra

Ceremonia Schimbării Gărzii de la Palatul Buckingham este una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale Londrei. Evenimentul are loc de mai multe ori pe săptămână, începe la ora 10:45 și durează aproximativ 45 de minute.

Potrivit descrierii oficiale a Diviziei Household, Vechea Gardă, formată din soldații aflați deja în serviciu, se aliniază în fața palatului și este înlocuită de Noua Gardă, care sosește de la Wellington Barracks însoțită de fanfara militară. Ceremonia reprezintă transferul oficial al responsabilităților între cele două unități.

Nu este prima dată când ceremonia este anulată

Deși astfel de decizii sunt rare, aceasta nu este prima suspendare a ceremoniei.

Schimbarea Gărzii a fost anulată în 2017, după atentatul de la concertul Arianei Grande din Manchester, pentru ca polițiștii și militarii să poată fi redistribuiți în alte misiuni.

Ceremonia a mai fost suspendată timp de 18 luni, în 2020 și 2021, din cauza pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor privind adunările publice.

Familia regală s-a reunit recent la Palatul Buckingham

Cu doar câteva zile înainte de această decizie, pe 13 iunie, regele Charles al III-lea, regina Camilla, prințul William, Kate Middleton și ceilalți membri ai familiei regale s-au reunit pe balconul Palatului Buckingham pentru ceremonia Trooping the Colour, evenimentul care marchează aniversarea oficială a monarhului.

După parada militară prin centrul Londrei, familia regală a urmărit tradiționalul survol al avioanelor Forțelor Aeriene Regale (RAF).

Regele Charles nu locuiește la Palatul Buckingham

Deși Palatul Buckingham, cu cele 775 de încăperi, este reședința oficială și centrul administrativ al monarhiei britanice încă din 1837, regele Charles și regina Camilla nu locuiesc acolo în prezent.

Unul dintre motive îl reprezintă lucrările ample de renovare aflate în desfășurare. Chiar și după finalizarea acestora, există posibilitatea ca regele să aleagă să rămână la Clarence House, reședința londoneză în care locuiește încă de la începutul anilor 2000. Cu toate acestea, Palatul Buckingham continuă să fie folosit ca sediu pentru întâlnirile oficiale și activitățile administrative ale suveranului.

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