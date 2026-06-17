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Cum a reacționat Kate Middleton după ce Familia Regală Britanică a fost huiduită în public. Prințesa era însoțită de copiii ei

De: Irina Maria Daniela 17/06/2026 | 07:20
Cum a reacționat Kate Middleton după ce Familia Regală Britanică a fost huiduită în public. Prințesa era însoțită de copiii ei
Cum a reacționat Kate Middleton după ce Familia Regală Britanică a fost huiduită în public. Sursa foto: Profimedia
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În weekendul 13-14 iunie a avut loc parada anuală Trooping the Colour, un eveniment care celebrează ziua Regelui Charles. În timpul ceremoniei, Kate Middleton a observat protestatarii care huiduiau Familia Regală Britanică. În acele clipe, soția Prințului William era însoțită de copiii ei.

Familia Regală, huiduită la Trooping the Colour

Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, a participat la parada desfășurată la Londra pe 13 iunie, alături de soțul său, Prințul William. De la eveniment nu puteau lipsi cei trei copii ai lor: Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

Potrivit publicației The Sun, de la parada oficială nu au lipsit protestatarii anti-monarhie Republic. Aceștia au fost văzuți ținând pancarte cu mesaje „Nu este regele meu” și huiduind în public, fix în momentul în care Kate și copiii săi au trecut prin fața lor, într-o trăsură Ascot Landau trasă de cai.

Cum a reacționat Kate Middleton la huiduieli

În imaginile surprinse, Kate Middleton își îndreaptă privirea către protestatari în timp ce aceștia huiduiau. Reacțiile lor au atras și atenția copiilor, George, Charlotte și Louis.

Prințesa de Wales și-a păstrat calmul și a continuat să salute mulțimea de-a lungul traseului. George, Charlotte și Louis au observat tot ce se întâmpla, dar nu au reacționat la zgomotul și huiduielile protestatarilor.

Grupul Republic protestează anual la Trooping the Colour

Potrivit BBC, grupul obișnuiește să protesteze an de an în cadrul acestei parade. Aceștia se adună de-a lungul traseului pe care Familia Regală defilează, dar și în apropierea Palatului Buckingham. Aici se adună mulțimea de oameni spre finalul paradei, unde Regele Charles și familia sa apar la finalul ceremoniei pentru a admira spectacolul aviatic anual.

Protestatarii au afișat pancarte cu sloganurile lor cunoscute: „Not My King” („Nu este regele meu”) și „Down with the Crown” („Jos cu Coroana”). Anul acesta au afișat și imagini cu Prințul Andrew, căzut în dizgrație, asociate documentelor legate de Jeffrey Epstein.

Protestatarii au emis și un comunicat public în care cer răspunsuri de la Regele Charles și Prințul William cu privire la scandalul care îl implică pe Andrew, precum și desființarea monarhiei. În prezent, autoritățile britanice investighează acuzații potrivit cărora Andrew ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein în perioada în care activa ca reprezentant comercial al guvernului britanic.

Regele Charles i-a retras titlurile lui Andrew

În octombrie 2025, regele Charles i-a retras lui Andrew titlurile regale după tot scandalul cu Epstein. Apoi l-a evacuat din reședința Royal Lodge. După arestarea Prințului Andrew în februarie, suveranul a transmis un comunicat public legat de toată situația.

„Am aflat cu profundă îngrijorare vestea privind Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunile de abatere în exercitarea unei funcții publice. Urmează acum un proces complet, echitabil și adecvat prin care această situație va fi investigată de autoritățile competente.

Așa cum am mai spus, acestea beneficiază de întregul nostru sprijin și de cooperarea noastră deplină. Vreau să afirm clar: legea trebuie să își urmeze cursul. Pe măsură ce procedurile continuă, nu ar fi potrivit să fac alte comentarii pe această temă. Între timp, familia mea și cu mine ne vom continua datoria și serviciul față de voi toți”, a declarat atunci regele.

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