Acasă » Știri » Ce este Garter Day, una dintre cele mai bizare tradiții ale Familiei Regale Britanice. De ce apar membrii monarhiei în robe albastre și pălării cu pene

Ce este Garter Day, una dintre cele mai bizare tradiții ale Familiei Regale Britanice. De ce apar membrii monarhiei în robe albastre și pălării cu pene

De: Paul Hangerli 16/06/2026 | 07:20
Ce este Garter Day, una dintre cele mai bizare tradiții ale Familiei Regale Britanice. De ce apar membrii monarhiei în robe albastre și pălării cu pene
Ordinul Jartierei o sărbătoare importantă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După fastul paradei Trooping the Colour, care a marcat începutul sezonului regal de vară, membrii Familiei Regale Britanice participă la un alt eveniment încărcat de istorie și simbolism: Garter Day. Considerată una dintre cele mai neobișnuite ceremonii regale, aceasta impresionează prin costumele spectaculoase și tradițiile vechi de aproape șapte secole.

O tradiție regală veche de 678 de ani

Garter Day este ceremonia anuală a Ordinului Jartierei, cel mai vechi ordin cavaleresc din Regatul Unit. Evenimentul are loc la Castelul Windsor și a fost fondat de regele Edward al III-lea în anul 1348, de Ziua Sfântului Gheorghe.

În cadrul ceremoniei, membrii ordinului participă la o slujbă religioasă în Capela Sfântul Gheorghe, după care iau parte la o procesiune prin domeniul castelului și se întorc la Windsor Castle în trăsuri trase de cai.

Înaintea paradei are loc o ceremonie privată de învestire și un dejun oficial organizat la castel.

Ce este Ordinul Jartierei

Ordinul Jartierei reprezintă cea mai înaltă distincție cavalerească din sistemul onorific britanic, fiind depășită doar de două decorații militare excepționale: Victoria Cross și George Cross.

Noii membri sunt numiți exclusiv la discreția monarhului și sunt aleși, de regulă, pentru contribuțiile importante aduse societății sau pentru serviciile oferite Coroanei.

Printre participanții la ceremonie se numără cavaleri și doamne ale Ordinului Jartierei, precum și membri de rang înalt ai Familiei Regale.

De ce poartă robe albastre și pălării cu pene

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale ceremoniei îl reprezintă ținutele purtate de participanți.

Cavalerii și doamnele Ordinului Jartierei poartă mantii lungi de culoare albastru închis, decorate cu însemne heraldice. Pe umărul stâng este cusută emblema Crucii Sfântului Gheorghe, simbol al ordinului.

Roba regelui este diferită de cea a celorlalți membri, fiind decorată cu steaua Ordinului Jartierei.

Pălăria neagră, inspirată din perioada Tudorilor, este împodobită cu pene de struț și pene negre de stârc, un detaliu care transformă ceremonia într-un adevărat spectacol vizual.

Ținuta este completată de un colier ceremonial din aur, purtat pe umeri și prins de mantie cu panglici albe.

Semnificația jartierei

Elementul central al ordinului este chiar jartiera care îi dă numele.

Aceasta este o bandă din catifea albastru închis, prevăzută cu cataramă și inscripționată cu deviza ordinului: „Honi soit qui mal y pense”, expresie franceză care se traduce prin „Să-i fie rușine celui care gândește rău despre aceasta”.

Cavalerii poartă jartiera pe gamba stângă, în timp ce doamnele o poartă pe brațul stâng.

Regele Charles și Familia Regală, în centrul atenției

Ceremonia Garter Day are loc în aceeași săptămână cu celebrul Royal Ascot și este considerată unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul regal britanic.

În acest an, regele Charles al III-lea și regina Camilla participă la tradiționala procesiune de la Windsor, alături de alți membri ai Familiei Regale.

Deși este mai puțin cunoscută decât Trooping the Colour, ceremonia continuă să atragă atenția publicului datorită combinației dintre istorie, simbolism și costumele care par desprinse din Evul Mediu.

CITEȘTE ȘI:  Prințul Louis a cucerit din nou publicul. Gestul făcut de nepotul Regelui Charles la parada militară dedicată monarhului

Moment istoric pe balconul Palatului Buckingham, la „Trooping the Colour”. Ce a făcut în public un membru al Familiei Regale Britanice

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are planuri mari
Știri
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are…
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Știri
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde...
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”
Gandul.ro
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind din memorie seria „Harry Potter” colegilor de suferință
Adevarul
Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisirea lui Mihai Găinușă despre Șerban Huidu: „Dormeam în aceeași cameră. A fost ca un frate pentru mine”
Click.ro
Mărturisirea lui Mihai Găinușă despre Șerban Huidu: „Dormeam în aceeași cameră. A fost ca un...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”
Gandul.ro
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui...
ULTIMA ORĂ
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun ...
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are planuri mari
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam ...
Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam una întreagă, se ducea bugetul de concediu”
Trei zodii au parte de o schimbare majoră. După 16 iunie, viața lor se simplifică
Trei zodii au parte de o schimbare majoră. După 16 iunie, viața lor se simplifică
Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia ...
Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia la un capitol uriaș
Zodiile care pot da lovitura financiară în următoarele săptămâni. Au șanse mari să câștige la Loto
Zodiile care pot da lovitura financiară în următoarele săptămâni. Au șanse mari să câștige la Loto
Vezi toate știrile