Ce este Garter Day, una dintre cele mai bizare tradiții ale Familiei Regale Britanice. De ce apar membrii monarhiei în robe albastre și pălării cu pene

După fastul paradei Trooping the Colour, care a marcat începutul sezonului regal de vară, membrii Familiei Regale Britanice participă la un alt eveniment încărcat de istorie și simbolism: Garter Day. Considerată una dintre cele mai neobișnuite ceremonii regale, aceasta impresionează prin costumele spectaculoase și tradițiile vechi de aproape șapte secole.

O tradiție regală veche de 678 de ani

Garter Day este ceremonia anuală a Ordinului Jartierei, cel mai vechi ordin cavaleresc din Regatul Unit. Evenimentul are loc la Castelul Windsor și a fost fondat de regele Edward al III-lea în anul 1348, de Ziua Sfântului Gheorghe.

În cadrul ceremoniei, membrii ordinului participă la o slujbă religioasă în Capela Sfântul Gheorghe, după care iau parte la o procesiune prin domeniul castelului și se întorc la Windsor Castle în trăsuri trase de cai.

Înaintea paradei are loc o ceremonie privată de învestire și un dejun oficial organizat la castel.

Ce este Ordinul Jartierei

Ordinul Jartierei reprezintă cea mai înaltă distincție cavalerească din sistemul onorific britanic, fiind depășită doar de două decorații militare excepționale: Victoria Cross și George Cross.

Noii membri sunt numiți exclusiv la discreția monarhului și sunt aleși, de regulă, pentru contribuțiile importante aduse societății sau pentru serviciile oferite Coroanei.

Printre participanții la ceremonie se numără cavaleri și doamne ale Ordinului Jartierei, precum și membri de rang înalt ai Familiei Regale.

De ce poartă robe albastre și pălării cu pene

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente ale ceremoniei îl reprezintă ținutele purtate de participanți.

Cavalerii și doamnele Ordinului Jartierei poartă mantii lungi de culoare albastru închis, decorate cu însemne heraldice. Pe umărul stâng este cusută emblema Crucii Sfântului Gheorghe, simbol al ordinului.

Roba regelui este diferită de cea a celorlalți membri, fiind decorată cu steaua Ordinului Jartierei.

Pălăria neagră, inspirată din perioada Tudorilor, este împodobită cu pene de struț și pene negre de stârc, un detaliu care transformă ceremonia într-un adevărat spectacol vizual.

Ținuta este completată de un colier ceremonial din aur, purtat pe umeri și prins de mantie cu panglici albe.

Semnificația jartierei

Elementul central al ordinului este chiar jartiera care îi dă numele.

Aceasta este o bandă din catifea albastru închis, prevăzută cu cataramă și inscripționată cu deviza ordinului: „Honi soit qui mal y pense”, expresie franceză care se traduce prin „Să-i fie rușine celui care gândește rău despre aceasta”.

Cavalerii poartă jartiera pe gamba stângă, în timp ce doamnele o poartă pe brațul stâng.

Regele Charles și Familia Regală, în centrul atenției

Ceremonia Garter Day are loc în aceeași săptămână cu celebrul Royal Ascot și este considerată unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul regal britanic.

În acest an, regele Charles al III-lea și regina Camilla participă la tradiționala procesiune de la Windsor, alături de alți membri ai Familiei Regale.

Deși este mai puțin cunoscută decât Trooping the Colour, ceremonia continuă să atragă atenția publicului datorită combinației dintre istorie, simbolism și costumele care par desprinse din Evul Mediu.

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