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De ce copiii lui Harry și Meghan nu se vor revedea cu verii lor regali în timpul vizitei din Marea Britanie

De: Paul Hangerli 25/06/2026 | 07:20
De ce copiii lui Harry și Meghan nu se vor revedea cu verii lor regali în timpul vizitei din Marea Britanie
Copiii Prințului Harry nu își vor vedea verișorii, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul Archie și Prințesa Lilibet urmează să ajungă luna viitoare în Marea Britanie pentru prima dată după patru ani, însă experții regali cred că o întâlnire cu verii lor, copiii Prințului William și ai Prințesei Kate, este puțin probabilă. Programul încărcat al familiei Wales și relațiile tensionate dintre cei doi frați continuă să reprezinte obstacole importante în calea unei reuniuni de familie.

Experții nu se așteaptă la o întâlnire între veri

Comentatoarea regală Amanda Matta a declarat pentru Page Six că „nu există niciun indiciu” că Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani, se vor întâlni cu Prințul George, de 12 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

„Chiar dacă relațiile se îmbunătățesc treptat, familia Wales are foarte probabil deja un program complet stabilit pentru vară, iar orice reuniune care i-ar implica pe veri ar necesita foarte multă planificare și bunăvoință din partea tuturor celor implicați”, a explicat Matta.

Tensiunile dintre Harry și William rămân principalul obstacol

Gazda podcastului „Off With Their Heads” consideră că relația dificilă dintre cei doi frați și soțiile lor este cea mai mare piedică în calea unei reuniuni.

„În special dacă Catherine ar urma să fie implicată în eventualele planuri”, a adăugat aceasta.

La rândul său, jurnalista regală Emily Nash a declarat că este „mult prea devreme pentru a spune” dacă verii se vor întâlni, însă nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în timpul acestei vizite.

„Nu se știe niciodată. Dacă ar exista o reuniune de familie mai amplă, este posibil să fie în același loc în același timp. Dar, având în vedere natura foarte tensionată a relației dintre William și Harry, nu îi văd grăbindu-se să petreacă timp împreună doar pentru că Harry revine în Marea Britanie”, a spus Nash.

Relația dintre frați trebuie reparată înainte de orice

Întrebată dacă Harry și William își doresc ca propriii copii să se cunoască mai bine, Nash a explicat că aceasta este o problemă care ține de viitor.

„Cred că este o întrebare pentru mai târziu. În esență, avem doi frați care nu își vorbesc. Aceasta este relația-cheie care trebuie reparată înainte ca orice altceva să se poată întâmpla”, a explicat ea.

Totuși, jurnalista consideră că, în adâncul sufletului, ambii frați își doresc ca micuții lor să dezvolte o relație.

„În orice familie, speri ca verii să aibă ocazia să petreacă timp împreună și să crească împreună. Sunt convinsă că nici ei nu gândesc diferit”, a declarat Nash.

Reîntâlnirea cu Regele Charles este prioritatea

Atât Amanda Matta, cât și Emily Nash consideră că șansele unei reuniuni între ducii de Sussex și familia Wales sunt reduse, indiferent dacă sunt implicați sau nu copiii.

Nash, care este și editor al revistei Hello!, crede că Regele Charles al III-lea nu intenționează să intervină în conflictul dintre fii săi și este concentrat pe propriul proces de reconciliere cu Harry.

„Cred că este concentrat pe propria sa ocazie de a petrece timp cu fiul pe care nu l-a mai văzut de multă vreme. Mai ales dacă va avea posibilitatea să își întâlnească nepoții. Sunt convinsă că aceasta este principala lui preocupare în acest moment.” , a spus ea.

Archie și Lilibet revin în Marea Britanie după patru ani

Page Six a confirmat săptămâna trecută că Harry și Meghan își vor aduce copiii în Marea Britanie luna viitoare, pentru prima dată din 2022.

Archie și Lilibet urmează să se reîntâlnească cu bunicul lor, Regele Charles al III-lea.

Potrivit unor informații apărute în presa britanică, regele le-ar fi întins o ramură de măslin lui Harry și Meghan, invitându-i să locuiască într-o reședință regală pe durata vizitei și oferindu-se să se ocupe și de măsurile de securitate.

Meghan nu a mai revenit în Marea Britanie din 2022

După ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în California în 2020, Meghan Markle și copiii au revenit foarte rar în Regatul Unit.

Ultima vizită a lui Archie și Lilibet în Marea Britanie a avut loc în iunie 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

În ceea ce o privește pe Meghan, aceasta nu a mai pus piciorul în Marea Britanie din septembrie 2022, când l-a însoțit pe Harry la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Relațiile s-au deteriorat după plecarea din familia regală

La momentul funeraliilor reginei, conflictul dintre Harry și Meghan, pe de o parte, și William și Kate, pe de altă parte, era deja în plină desfășurare.

Tensiunile s-au amplificat după seria de interviuri în care Harry și Meghan au discutat despre problemele interne ale familiei regale, dar și după publicarea autobiografiei lui Harry, „Spare”, în 2023.

Deși relația dintre Harry și Regele Charles a fost mult timp rece, monarhul pare să facă în prezent eforturi pentru a-și readuce fiul cel mic mai aproape de familie.

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