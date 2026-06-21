Harry și Meghan, invitați să revină într-o reședință regală din Marea Britanie. Gestul Regelui Charles alimentează speculațiile despre o posibilă reconciliere

Prințul Harry și Meghan Markle se pregătesc să revină în Marea Britanie alături de copiii lor, Archie și Lilibet, pentru prima dată după patru ani. Înaintea vizitei, Regele Charles le-a oferit posibilitatea de a se caza într-o reședință regală, un gest interpretat de mulți drept un nou semnal de apropiere între familia Sussex și Casa Regală.

În centrul discuțiilor rămâne însă problema securității, subiect care a provocat tensiuni între Harry și instituția regală în ultimii ani.

Archie și Lilibet revin în Marea Britanie după patru ani

Prințul Harry și Meghan Markle intenționează să călătorească luna viitoare în Regatul Unit împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani.

Va fi prima vizită a copiilor în Marea Britanie din 2022 și prima călătorie de familie în țara natală a lui Harry din ultimii patru ani.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică și americană, Regele Charles le-a oferit celor patru posibilitatea de a se caza într-o proprietate regală pe durata șederii.

Deocamdată nu este clar care este reședința pusă la dispoziția familiei Sussex, iar informațiile privind acceptarea invitației diferă de la o publicație la alta. Unele surse susțin că familia nu a oferit încă un răspuns oficial, în timp ce altele afirmă că oferta ar fi fost acceptată.

Regele Charles își dorește să petreacă timp cu nepoții săi

Gestul monarhului este văzut de mulți observatori regali ca o încercare de apropiere față de fiul său și de familia acestuia.

Ultima dată când Regele Charles și-a văzut nepoții în persoană a fost în timpul festivităților dedicate Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

De atunci, Archie și Lilibet au rămas în California, unde cresc alături de părinții lor, departe de viața publică britanică.

Dacă vizita se va desfășura conform planului, aceasta ar putea reprezenta una dintre cele mai importante reuniuni familiale din ultimii ani pentru Casa Regală.

Harry a refuzat în trecut cazarea la Palatul Buckingham

Nu este pentru prima dată când Familia Regală îi oferă lui Harry cazare în timpul deplasărilor sale în Marea Britanie.

În trecut, Regele Charles i-a propus să locuiască la Palatul Buckingham, însă ducele de Sussex a refuzat oferta.

Potrivit surselor apropiate situației, Harry considera că o clădire atât de cunoscută și expusă publicului nu oferă suficientă discreție și siguranță pentru familia sa.

În ultimii ani, în timpul vizitelor efectuate fără Meghan și copii, prințul a ales să se cazeze fie la prieteni apropiați, fie în hoteluri.

Problema securității continuă să provoace tensiuni

Subiectul securității rămâne principalul obstacol în relația dintre Harry și instituțiile britanice.

După retragerea sa și a lui Meghan din rolurile de membri activi ai Familiei Regale în 2020, cei doi au pierdut protecția polițienească finanțată din fonduri publice.

Harry a contestat în instanță această decizie și a încercat să recupereze dreptul la protecție permanentă, însă a pierdut procesul împotriva Ministerului de Interne britanic.

Conform regulilor actuale, ducele trebuie să anunțe cu cel puțin 30 de zile înainte orice vizită în Regatul Unit, iar nivelul de securitate este stabilit ulterior de Comitetul Regal și Executiv pentru Protecția VIP-urilor (RAVEC).

BBC notează că Palatul Buckingham nu a oferit măsuri suplimentare de protecție pentru această vizită, orice decizie în acest sens urmând să fie luată de autoritățile britanice.

„Nu pot să-mi pun soția în pericol”

Prințul Harry a explicat în repetate rânduri că securitatea este principalul motiv pentru care Meghan și copiii nu au revenit mai des în Marea Britanie.

Într-o declarație depusă la Înalta Curte din Londra, ducele de Sussex afirma:

„Marea Britanie este casa mea. Marea Britanie este o parte esențială a moștenirii copiilor mei și un loc în care îmi doresc să se simtă acasă la fel de mult ca în Statele Unite, unde locuiesc acum.”

El a adăugat:

„Acest lucru nu poate fi posibil dacă nu există posibilitatea de a-i menține în siguranță atunci când se află pe teritoriul britanic.”

Harry a vorbit și despre temerile sale personale:

„Nu pot să-mi pun soția în pericol în acest fel și, având în vedere experiențele prin care am trecut de-a lungul vieții, sunt reticent să mă expun și pe mine inutil unor riscuri.”

Vizita este legată de Jocurile Invictus

Deplasarea în Regatul Unit coincide cu o serie de evenimente organizate pentru marcarea unui an până la Jocurile Invictus Birmingham 2027.

Competiția dedicată militarilor răniți și veteranilor reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte ale lui Harry și unul dintre domeniile în care acesta continuă să fie extrem de activ.

Pe lângă evenimentele Invictus, ducele urmează să participe și la activități legate de organizațiile WellChild și Scotty’s Little Soldiers.

Nu este clar dacă Meghan va lua parte la toate aceste evenimente, însă ducesa a susținut constant proiectul Invictus încă din 2017.

La Jocurile Invictus de la Düsseldorf, în 2023, Meghan declara:

„Sperăm că într-o zi vom putea să-i aducem și pe copiii noștri pentru ca și ei să poată vedea cât de extraordinar este totul aici.”

Într-un interviu acordat BBC anul trecut, Prințul Harry a recunoscut că își dorește o împăcare cu familia sa.

„Mi-ar plăcea să existe o reconciliere cu familia mea. Nu mai are rost să continuăm să ne certăm”, a spus el.

Ducele a făcut atunci și o referire emoționantă la starea de sănătate a tatălui său, după diagnosticul de cancer anunțat în 2024.

„Viața este prețioasă. Nu știu cât timp îl voi mai avea pe tatăl meu. Nu vorbește cu mine din cauza acestei probleme legate de securitate, dar mi-ar plăcea să ne împăcăm.”

Palatul Buckingham păstrează discreția

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri între Regele Charles, Harry, Meghan și cei doi copii, Palatul Buckingham a refuzat să ofere detalii.

Reprezentanții instituției au transmis doar că este vorba despre „o chestiune privată de familie”.

Indiferent dacă întâlnirea va avea sau nu loc, vizita programată pentru luna viitoare este deja privită ca unul dintre cele mai importante momente din ultimii ani în relația dintre familia Sussex și Casa Regală britanică.

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