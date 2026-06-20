După ani de scandaluri și acuzații, Meghan Markle ar putea ajunge din nou față în față cu Regele Charles

Prințul Harry se pregătește să revină în Marea Britanie împreună cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, pentru prima dată în ultimii patru ani. Vizita ridică însă o întrebare care stârnește interesul tuturor observatorilor Casei Regale: va avea loc o întâlnire între Meghan și membrii familiei regale pe care i-a criticat public în ultimii ani?

Harry și Meghan revin în Marea Britanie după patru ani

Prințul Harry și Meghan Markle vor călători luna viitoare din California în Regatul Unit, în contextul unei serii de evenimente „Year to Go”, organizate înaintea Jocurilor Invictus din 2027, care vor avea loc la Birmingham.

Vizita va marca prima revenire în Marea Britanie a lui Archie și Lilibet după patru ani. Se crede că măsurile de securitate pentru familia Sussex au fost consolidate după disputa intensă dintre Harry și guvernul britanic privind protecția poliției armate în timpul vizitelor sale în Regatul Unit.

Regele Charles vrea să-și vadă nepoții

Potrivit unor surse apropiate familiei regale, nu există nicio îndoială că Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, își dorește să petreacă timp cu nepoții săi.

Monarhul l-a văzut pe Archie, care are acum 7 ani, doar de câteva ori în persoană, iar pe Lilibet, în vârstă de 5 ani, o singură dată.

Biograful regal Hugo Vickers, apropiat al familiei, a declarat pentru Page Six:

„Sunt convins că îi va vedea pe copii. Regele a lăsat întotdeauna ușa deschisă și s-a întâlnit cu Harry și în septembrie anul trecut.”

Acesta consideră că o reconciliere între tată și fiu ar fi benefică pentru ambele părți.

„Este o idee bună ca Harry să se împace în privat cu tatăl său, pentru binele amândurora. Regele a spus clar că nu își dorește ca ultimii ani din viață să fie nefericiți, iar Harry poartă deja suficiente traume. Dacă Charles ar muri fără ca ei să facă pace, acest lucru i-ar crea și mai multe probleme lui Harry”, a explicat Vickers.

Va fi primită și Meghan Markle?

Marea necunoscută rămâne însă Meghan Markle.

De-a lungul ultimilor ani, ducesa de Sussex a criticat public familia regală și a susținut că a fost victima rasismului și a abuzurilor în perioada în care a locuit în interiorul Palatului. De asemenea, ea a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală și despre gândurile suicidare pe care le-ar fi avut în acea perioadă.

Cu toate acestea, Hugo Vickers este convins că Regele Charles nu ar refuza o întâlnire cu nora sa.

„Charles este etern diplomatic. Ar înrăutăți lucrurile dacă regele ar refuza să o vadă.”, a spus acesta.

Surse apropiate familiei regale susțin însă că orice eventuală întâlnire va avea loc discret, departe de camerele de fotografiat și de atenția publică.

Dorința de împăcare exprimată de Harry

Lupta lui Harry pentru securitatea familiei sale în Marea Britanie a afectat puternic relația cu tatăl său.

În mai 2025, într-un interviu acordat BBC, prințul declara:

„Mi-aș dori o reconciliere cu familia mea. Viața este prețioasă. Nu știu cât timp îl mai am pe tatăl meu. Nu vorbește cu mine din cauza acestei probleme legate de securitate. Ar fi frumos să ne împăcăm.”

Declarația a venit în contextul în care Charles a vorbit public despre lupta sa cu cancerul.

Relația cu William rămâne înghețată

Dacă o întâlnire cu Regele Charles pare posibilă, același lucru nu poate fi spus despre relația lui Harry cu fratele său mai mare, Prințul William.

Potrivit surselor citate de presa britanică, cei doi frați nu și-au reparat ruptura care durează de ani de zile, iar șansele unei întâlniri în timpul acestei vizite sunt extrem de reduse.

În contrast, Charles are o relație foarte apropiată cu copiii lui William și Kate Middleton – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis – alături de care a apărut recent pe balconul Palatului Buckingham la ceremonia Trooping the Colour.

Ultima întâlnire cu Regina Elisabeta

Ultima dată când întreaga familie Sussex s-a aflat în Marea Britanie a fost în iunie 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

Atunci, Harry și Meghan au adus-o pe micuța Lilibet la Castelul Windsor pentru a-și întâlni străbunica. Lilibet poartă chiar porecla din copilărie a regretatei regine.

Potrivit surselor, Harry și Meghan au cerut atunci să aducă propriul fotograf pentru întâlnire, însă Regina Elisabeta și echipa sa au refuzat solicitarea.

Temeri în interiorul Palatului

Nu toată lumea din anturajul regal privește cu optimism această posibilă apropiere.

O sursă din interiorul Palatului a declarat pentru Page Six că există temeri că Regele Charles ar putea fi atras din nou în controversele care îi însoțesc pe Harry și Meghan.

„Harry și Meghan vor prezenta situația ca și cum familia regală are nevoie de ei și Charles are nevoie de ei”, a afirmat sursa.

În ciuda acestor rezerve, mulți observatori regali consideră că apropierea dintre Charles și nepoții săi este mai importantă decât disputele care au marcat relațiile din ultimii ani.

Rămâne de văzut dacă vizita din luna iulie va reprezenta doar o reuniune de familie discretă sau începutul unei reconcilieri mult așteptate între Sussex și Casa Regală britanică.

CITEȘTE ȘI: Scandal la Royal Ascot, cel mai exclusivist eveniment hipic din Marea Britanie. O vedetă TV a fost refuzată din cauza ținutei

Cum arată acum Prințul Edward, mezinul Reginei Elisabeta și fratele Regelui Charles. Cu ce se ocupă cei doi copii ai săi