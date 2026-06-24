Regele Charles ar putea avea o întâlnire emoționantă cu Meghan Markle. Motivul pentru care monarhul și-ar dori să o revadă după ani de distanțare

Meghan Markle ar putea reveni în Marea Britanie luna viitoare pentru prima dată din 2022, iar vizita ar putea aduce și o reuniune mult așteptată cu Regele Charles. Un fost majordom regal susține că monarhul și Ducesa de Sussex au avut cândva o relație extrem de apropiată și că o eventuală întâlnire între cei doi ar fi una încărcată de emoție.

O relație apropiată înainte de ruptura din familia regală

Potrivit lui Grant Harrold, fost majordom regal care a lucrat pentru Regele Charles între 2004 și 2011, pe vremea când acesta era Prinț de Wales, monarhul și Meghan Markle au avut o legătură specială în perioada în care ducesa era membru activ al Familiei Regale.

Cei doi erau considerați apropiați și împărtășeau numeroase interese comune. De altfel, relația lor a fost vizibilă și în momente importante din viața lui Meghan.

Unul dintre cele mai emoționante episoade a avut loc în 2018, când Charles a condus-o pe Meghan la altar la nunta sa cu Prințul Harry, după ce tatăl acesteia nu a putut participa la ceremonie.

Meghan nu a mai fost în Marea Britanie din 2022

În prezent, nu se știe cât de apropiată mai este relația dintre Meghan Markle și socrul său, mai ales că Ducesa de Sussex nu a mai vizitat Regatul Unit din 2022.

În ultimii ani, Meghan și Prințul Harry au locuit în California, după ce au renunțat la statutul de membri activi ai Familiei Regale britanice și au început o nouă viață în Statele Unite.

Cu toate acestea, Grant Harrold consideră că legătura dintre Meghan și Charles nu s-a pierdut complet.

Fostul majordom regal: „Charles și Meghan erau extrem de apropiați”

Vorbind pentru AceOdds, Harrold a declarat că prezența lui Meghan ar schimba complet dinamica unei eventuale reuniuni dintre Harry și tatăl său.

„Deși știm că Regele și Harry s-au întâlnit după celebra ruptură dintre ei, prezența lui Meghan va schimba dinamica situației”, a explicat fostul angajat al Casei Regale.

Acesta a adăugat:

„Charles și Meghan erau extrem de apropiați și îmi place să cred că au păstrat legătura de-a lungul anilor în care au fost despărțiți.”

În opinia sa, o eventuală revedere ar fi una cu adevărat specială.

„Dacă această întâlnire va avea loc, cred că va fi o reuniune foarte specială și emoționantă. Au multe lucruri în comun și mult respect reciproc, așa că îmi imaginez că amândoi își vor dori să se reconecteze.”

Prima vizită a lui Archie și Lilibet în ultimii patru ani

Vizita programată pentru luna viitoare nu ar fi importantă doar pentru Meghan.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, aceasta ar putea fi și prima călătorie în Regatul Unit în ultimii patru ani pentru copiii cuplului, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

În ultimii ani, Prințul Harry a efectuat de regulă singur deplasările în Marea Britanie, explicând în repetate rânduri că nu considera țara suficient de sigură pentru soția și copiii săi.

Familia Sussex ar putea fi găzduită într-o reședință regală

Surse citate de presa britanică susțin că Harry și Meghan ar fi primit posibilitatea de a se caza într-o reședință regală pe durata vizitei.

Această schimbare ar putea indica o îmbunătățire a relațiilor dintre Sussex și Familia Regală, după ani de tensiuni publice și declarații controversate.

Vizita este legată de evenimentele care marchează numărătoarea inversă de un an până la Invictus Games 2027, competiția internațională fondată de Prințul Harry pentru veteranii răniți.

Cine îi va întâlni pe Harry și Meghan?

Deocamdată nu există informații oficiale privind membrii Familiei Regale care îi vor vedea pe Harry, Meghan și copiii lor în timpul șederii în Regatul Unit.

Totuși, posibilitatea unei întâlniri între Meghan Markle și Regele Charles este deja unul dintre cele mai discutate subiecte din presa britanică.

O astfel de reuniune ar putea reprezenta un nou pas spre reconciliere într-o familie marcată în ultimii ani de conflicte, distanțare și acuzații publice.

Dacă întâlnirea va avea loc, aceasta ar fi prima revedere dintre Meghan și monarhul britanic după mai mulți ani și unul dintre cele mai urmărite momente ale vizitei familiei Sussex în Marea Britanie.

CITEȘTE ȘI: Harry și Meghan, invitați să revină într-o reședință regală din Marea Britanie. Gestul Regelui Charles alimentează speculațiile despre o posibilă reconciliere

După ani de scandaluri și acuzații, Meghan Markle ar putea ajunge din nou față în față cu Regele Charles