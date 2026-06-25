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Avertisment pentru alianță. NATO trebuie să fie pregătită să răspundă militar Rusiei în 30 de minute

De: David Ioan 25/06/2026 | 09:55
Avertisment pentru alianță. NATO trebuie să fie pregătită să răspundă militar Rusiei în 30 de minute
Avertisment pentru alianță. NATO trebuie să fie pregătită să răspundă militar Rusiei în 30 de minute. Foto: Pixabay
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Generalul britanic Sir Roly Walker, în vârstă de 56 de ani, a transmis la Conferința Anuală de Război Terestru de la Londra că Marea Britanie trebuie să fie pregătită să reacționeze imediat în fața oricărei acțiuni ostile venite din partea Rusiei, potrivit Express. El a subliniat că forțele NATO aflate pe flancul estic ar trebui să poată interveni în cel mult 30 de minute în cazul unui atac.

Șeful Statului-Major al Armatei Britanice a insistat că Londra trebuie să mențină o capacitate de reacție rapidă, iar armamentul desfășurat în estul Europei trebuie să fie pregătit să lovească înainte ca trupele inamice să părăsească zonele de concentrare.

Avertisment pentru alianță

Walker a afirmat că armele britanice amplasate la granița estică a NATO trebuie să fie pregătite „să atace și să acționeze în termen de 30 de minute”, dacă descurajarea nu își atinge scopul.

El a explicat că un răspuns militar eficient trebuie să fie imediat, astfel încât agresorul să simtă consecințele încă din primele momente ale unei eventuale ofensive.

„Dacă descurajarea eșuează… costul pe care îl impunem agresorului trebuie să fie resimțit imediat și, de preferință, înainte ca acesta să iasă din zonele lui de confort”, a declarat generalul.

Walker a vorbit și despre planurile de a amplasa mai multe sisteme autonome și operate de la distanță pe flancul estic al NATO în anul următor, ca parte a strategiei de întărire a capacității de descurajare a alianței. În prezent, militari britanici sunt deja desfășurați în Estonia în cadrul misiunii NATO de prezență înaintată sporită.

NATO trebuie să fie pregătită să răspundă militar Rusiei în 30 de minute

Generalul a subliniat și dimensiunea sacrificiului militar, afirmând că Marea Britanie trebuie să fie pregătită să își asume riscuri pentru a-și proteja aliații și interesele strategice.

„Adevărul dur este că sângele e cea mai grea și mai valoroasă monedă pe care o avem”, a spus el, adăugând că disponibilitatea unei națiuni de a-și trimite trupele „pe linia frontului” este esențială pentru credibilitatea sa internațională.

Declarațiile sale vin într-un moment în care Ministerul Apărării din Marea Britanie se confruntă cu un deficit bugetar estimat la 28 de miliarde de lire sterline, iar Planul de Investiții în Apărare, programat pentru 2025, continuă să fie amânat.

Walker conduce o armată de aproximativ 70.000 de militari, cea mai mică forță terestră britanică din ultimele două secole, și avertizează că rolul trupelor terestre rămâne decisiv pentru prevenirea conflictelor și menținerea securității.

El a subliniat că doar forțele terestre pot ocupa și păstra controlul asupra unui teritoriu, iar după încetarea focului acestea sunt cele care rămân pentru a apăra ceea ce a fost câștigat.

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