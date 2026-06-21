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Alertă la granița cu România! A fost emis mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone al Rusiei

De: David Ioan 21/06/2026 | 11:41
Alertă la granița cu România! A fost emis mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone al Rusiei
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Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în noaptea de sâmbătă spre duminică un mesaj RO‑Alert, după ce Rusia a lansat un nou val de drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din sudul Ucrainei, în proximitatea graniței fluviale cu România.

Avertizarea a fost emisă din cauza riscurilor potențiale generate de activitatea aeriană intensă din zona de frontieră. Ministerul Apărării a transmis că atacurile rusești au vizat din nou regiunea ucraineană aflată în apropierea României, iar în timpul supravegherii aeriene au fost detectate semnale radar la aproximativ 22 de kilometri nord‑est de Vâlcov.

RO‑Alert emis pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Informațiile au determinat Centrul Național Militar de Comandă să notifice Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a activat procedurile de avertizare a populației.

Mesajul RO‑Alert a fost trimis la ora 02:16 către locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra unei posibile situații de risc. În același interval, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană întărită în România, au decolat la ora 02:19 de pe Baza 86 Borcea pentru monitorizarea evoluției situației.

Autoritățile au precizat că, pe durata incidentului, nu au existat încălcări ale spațiului aerian românesc. Monitorizarea a continuat până la ridicarea alertei, la ora 03:37. Evenimentul se înscrie în seria atacurilor repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene din zona Dunării, care au determinat în ultimele luni activarea frecventă a sistemelor de avertizare și ridicarea aeronavelor de luptă pentru supravegherea regiunii.

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