O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump! A fost alertă maximă la Casa Albă

O posibilă tentativă de asasinat care l‑ar fi vizat pe președintele SUA, Donald Trump, a fost dejucată de FBI, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Sursele indică faptul că operațiunea ar fi fost pregătită pentru a fi declanșată în apropierea Casei Albe și ar fi implicat utilizarea unor drone încărcate cu explozibili, coordonate cu acțiunea unor lunetiști.

Planul ar fi trebuit să fie pus în aplicare chiar în ziua aniversării președintelui american. Ancheta preliminară arată că un grup format din 23 de persoane ar fi lucrat la un scenariu complex, menit să fie declanșat în timpul unui eveniment UFC, unde se aflau mii de participanți.

Donald Trump, din nou în pericol

Potrivit datelor obținute de autorități, suspecții ar fi intenționat să lanseze drone cu explozibili pentru a provoca panică în mulțime. În haosul creat, oamenii ar fi fost împinși către o zonă în care ar fi fost amplasați lunetiști pregătiți să acționeze. Ulterior, gruparea ar fi urmărit să avanseze către Casa Albă.

FBI a intervenit înainte ca operațiunea să fie declanșată, iar până acum cinci persoane au fost reținute. Ancheta continuă pentru a stabili structura rețelei, modul de organizare și rolurile fiecărui membru, inclusiv detalii privind comunicarea prin aplicația Signal.

Al treilea incident major în ultimele luni

Aceste informații apar în contextul altor incidente grave care l‑au vizat pe Donald Trump. Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, „a tras cu ceea ce FBI-ul a numit o ‘pușcă de calibru 556 de tip AR’ în timpul unui miting al lui Donald Trump”. Glonțul l-a atins pe președinte la ureche, un participant a fost ucis, iar atacatorul a fost împușcat mortal de un lunetist al Serviciului Secret. Un raport al Senatului a criticat ulterior modul în care instituția a gestionat securitatea.

Un alt incident l-a avut în centru pe Ryan Wesley Routh, surprins cu o armă la Trump International Golf Club în timp ce președintele se afla pe teren. Un agent al Serviciului Secret a deschis focul, Routh a fugit, dar a fost capturat și execută acum o pedeapsă pe viață.

În cazul complotului dejucat recent, unul dintre suspecți ar fi declarat că țintele vizate erau „miliardari și capitaliști”, despre care ar fi susținut că au legături cu „lobby-ul evreiesc AIPAC – American Israel Public Affairs Committee”. Autoritățile tratează cazul ca pe o amenințare serioasă la adresa securității naționale, iar investigațiile continuă pentru a stabili eventuale conexiuni externe.

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