Acasă » Știri » O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump! A fost alertă maximă la Casa Albă

O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump! A fost alertă maximă la Casa Albă

De: David Ioan 16/06/2026 | 19:20
O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump! A fost alertă maximă la Casa Albă
Foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O posibilă tentativă de asasinat care l‑ar fi vizat pe președintele SUA, Donald Trump, a fost dejucată de FBI, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Sursele indică faptul că operațiunea ar fi fost pregătită pentru a fi declanșată în apropierea Casei Albe și ar fi implicat utilizarea unor drone încărcate cu explozibili, coordonate cu acțiunea unor lunetiști.

Planul ar fi trebuit să fie pus în aplicare chiar în ziua aniversării președintelui american. Ancheta preliminară arată că un grup format din 23 de persoane ar fi lucrat la un scenariu complex, menit să fie declanșat în timpul unui eveniment UFC, unde se aflau mii de participanți.

Donald Trump, din nou în pericol

Potrivit datelor obținute de autorități, suspecții ar fi intenționat să lanseze drone cu explozibili pentru a provoca panică în mulțime. În haosul creat, oamenii ar fi fost împinși către o zonă în care ar fi fost amplasați lunetiști pregătiți să acționeze. Ulterior, gruparea ar fi urmărit să avanseze către Casa Albă.

FBI a intervenit înainte ca operațiunea să fie declanșată, iar până acum cinci persoane au fost reținute. Ancheta continuă pentru a stabili structura rețelei, modul de organizare și rolurile fiecărui membru, inclusiv detalii privind comunicarea prin aplicația Signal.

Al treilea incident major în ultimele luni

Aceste informații apar în contextul altor incidente grave care l‑au vizat pe Donald Trump. Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, „a tras cu ceea ce FBI-ul a numit o ‘pușcă de calibru 556 de tip AR’ în timpul unui miting al lui Donald Trump”. Glonțul l-a atins pe președinte la ureche, un participant a fost ucis, iar atacatorul a fost împușcat mortal de un lunetist al Serviciului Secret. Un raport al Senatului a criticat ulterior modul în care instituția a gestionat securitatea.

Un alt incident l-a avut în centru pe Ryan Wesley Routh, surprins cu o armă la Trump International Golf Club în timp ce președintele se afla pe teren. Un agent al Serviciului Secret a deschis focul, Routh a fugit, dar a fost capturat și execută acum o pedeapsă pe viață.

În cazul complotului dejucat recent, unul dintre suspecți ar fi declarat că țintele vizate erau „miliardari și capitaliști”, despre care ar fi susținut că au legături cu „lobby-ul evreiesc AIPAC – American Israel Public Affairs Committee”. Autoritățile tratează cazul ca pe o amenințare serioasă la adresa securității naționale, iar investigațiile continuă pentru a stabili eventuale conexiuni externe.

CITEŞTE ŞI: Donald Trump, surprins dormind în lojă. Finala NBA care l-a „doborât” pe președinte

Donald Trump, derapaj în timpul unui interviu! A insultat-o grav pe jurnalista de la NBC care îi punea întrebări incomode

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță
Știri
Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță
Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat în camera ei, am văzut…”
Știri
Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat…
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Mediafax
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”
Adevarul
Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la...
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari...
Macron și Zelenski, FILMAȚI discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump
Mediafax
Macron și Zelenski, FILMAȚI discutând despre cum plănuiesc să-l „gestioneze” pe Trump
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”
Click.ro
Luminița Anghel, în doliu. Sora cântăreței s-a stins din viață: „S-a dus alături de părinții...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
Gandul.ro
Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul
ULTIMA ORĂ
Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță
Ileana Sterp, pe mâna medicilor! La ce intervenție a apelat sora lui Culiță
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. ...
Mișcarea-surpriză făcută de Claudia Pătrășcanu în procesul cu Gabi Bădălău pentru pensia alimentară. Ce acuzații a lansat artista despre familia fostului soț
Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când ...
Ce s-a întâmplat în noaptea morții lui Ece Irtem. Mama actriței, dezvăluiri de ultimă oră: ”Când am intrat în camera ei, am văzut…”
Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană
Produsul de 12,99 de lei pe care Lidl îl oferă clienților în Săptămâna Americană
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții ...
Luminița Anghel, în doliu! Astăzi și-a înmormântat singura soră: ”S-a dus alături de părinții noștri”
Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Se vinde cu ”doar” 17.000 de euro!
Cum arată cea mai mică garsonieră din România. Se vinde cu ”doar” 17.000 de euro!
Vezi toate știrile