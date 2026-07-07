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Hrănirea porumbeilor te poate costa mii de lei. Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei

De: Anca Chihaie 07/07/2026 | 09:42
Hrănirea porumbeilor te poate costa mii de lei. Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei
Foto: social media
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Autoritățile din Sectorul 2 al Capitalei înăspresc măsurile împotriva hrănirii porumbeilor pe domeniul public, după ce numărul reclamațiilor venite din partea locuitorilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. Persoanele care continuă să lase hrană pentru păsări pe trotuare, în parcuri, în jurul blocurilor sau pe pervazurile locuințelor riscă amenzi consistente, iar în unele situații pot fi obligate să curețe locul unde au fost surprinse încălcând regulile.

Noua măsură are ca obiectiv reducerea disconfortului provocat de înmulțirea porumbeilor în cartierele rezidențiale și menținerea unui nivel mai ridicat de curățenie în spațiile publice. Reprezentanții administrației locale susțin că numeroase sesizări primite din partea cetățenilor au vizat murdărirea trotuarelor, a spațiilor verzi, a balcoanelor și a fațadelor clădirilor din cauza stolurilor atrase constant de hrana lăsată în diverse locuri.

Noi sancțiuni în Sectorul 2 al Capitalei

Potrivit prevederilor aplicate în Sectorul 2, sancțiunile financiare pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 5.000 de lei pentru persoanele care hrănesc porumbeii pe domeniul public. În cazul în care cei sancționați nu respectă măsurile dispuse de autorități după aplicarea primului proces-verbal, valoarea amenzii poate fi majorată până la 10.000 de lei.

Regulile se aplică tuturor persoanelor care aruncă sau lasă hrană destinată păsărilor în locuri publice. Printre alimentele cel mai des utilizate se numără pâinea, grâul, mălaiul, mămăliga și alte resturi alimentare provenite din gospodării. Autoritățile atrag atenția că, indiferent de intenția celor care hrănesc păsările, rezultatul este același: concentrarea unui număr mare de porumbei într-o anumită zonă, ceea ce conduce la murdărirea spațiului și la apariția unor probleme de igienă.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii locali pot dispune și măsuri complementare. Persoanele surprinse în timp ce hrănesc porumbeii pot fi obligate să strângă resturile alimentare lăsate în urmă și să curețe suprafața afectată, astfel încât zona să fie readusă la starea inițială.

Cele mai multe reclamații formulate de locuitori provin din cartierele de blocuri, unde unii proprietari obișnuiesc să hrănească păsările direct de la ferestre sau de pe balcoane. Hrana ajunge pe pervazuri, în fața scărilor de bloc sau pe aleile dintre imobile, iar în scurt timp zona este ocupată de zeci de porumbei. Excrementele acestora se depun pe balcoane, aparatele de aer condiționat, autoturisme, mobilier urban și trotuare, generând nemulțumirea vecinilor și costuri suplimentare pentru curățenie.

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