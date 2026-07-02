Dieta din spital a lui Laurette. Bruneta a suferit 23 de operații

Laurette (39 de ani) se află în continuarea internată în spital. Modelul a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale în urma unei operații estetice cu Aquafilling. Recent, ea s-a filmat de pe patul de spital și le-a arătat fanilor cum este tratată și ce mâncare primește de la personalul din unitatea medicală în care se află.

În urmă cu 7 ani Laurette a efectuat o operație estetică cu Aquafilling. Deși în primii ani s-a bucurat de efectele procedurii, recent, ea a trecut printr-un proces amplu de investigații și monitorizare. Substanța injectată i-a migrat pe picior, iar de un an medicii fac eforturi uriașe să îi recupereze piciorul și să oprească infecția care migrează.

Laurette: „Astăzi am făcut câțiva pași prin salon”

Din păcate, Laurette se confruntă cu efectele substanței injectate și urmează tratamente pentru eliminarea acesteia din organism. Recent, ea avut parte de o veste bună din partea medicilor. Mai exact, recuperarea decurge conform planului, iar șansele de a pleca din spital în următoarele zile sunt tot mai mari.

Până atunci, modelul respectă cu sfințenie indicațiile medicilor, se hidratează corespunzător și îi mulțumește Divinității pentru că a scăpat cu viață din acest calvar. De asemenea, ea a împărtășit cu prietenii virtuali meniul de la micul dejun primit în spital: un ou fiert, humus, două felii de pâine, gem, unt, două felii de muschi file și o sticlă cu apă.

Bună dimineața, fetele mele frumoase! Sunt Laurette și astăzi este o nouă zi pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trezit la lumina soarelui. În sfârșit, după atâta timp, pot spune că mă simt din ce în ce mai bine. Simt că organismul meu se vindecă și că, pas cu pas, îmi recapăt puterea. Sunt recunoscătoare pentru fiecare mic progres. Vreau să vă arăt și micul dejun pe care I-am primit astăzi la spital: un ou fiert, două felii de șuncă, un cubuleț de unt, gem, puțin humus și o sticlă cu apă.

Pentru mine a fost mai mult decât suficient și l-am savurat cu recunoștința. Am o veste bună: dacă totul decurge bine, vineri voi pleca acasă. Mă bucur enorm că lucrurile merg în direcția bună și că această perioadă grea se apropie de sfârșit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut de mână în toate aceste momente, că mi-a dat putere, răbdare și curaj să trec peste această încercare. Astăzi am făcut și câțiva pași prin salon, iar apoi am băut toată sticla cu apă, pentru că hidratarea este foarte importantă în procesul de vindecare”, a scris Laurette pe Instagram.

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