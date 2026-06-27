După Laurette, vedeta mărturisește că a trăit același coșmar. Brigitte Pastramă: „Am trecut printr-o operație de 11 ore”

După Laurette, o altă vedetă din România face declarații cutremurătoare despre intervenția care i-a schimbat viața! Brigitte Pastramă mărturisește, într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a trecut prin aceeași dramă. Ce s-a întâmplat și cum a reușit să scape, vedeți în rândurile de mai jos.

Problemele cauzate de procedurile estetice controversate continuă să iasă la iveală. După ce Laurette Atindehou a dezvăluit că a ajuns să nu mai poată merge la șapte ani după o procedură de aquafilling, o altă vedetă cunoscută din showbiz-ul românesc mărturisește că a trecut printr-un coșmar asemănător. Este vorba despre Brigitte Pastramă, care a declarat pentru CANCAN.RO că s-a confruntat cu complicații severe după injectarea unei substanțe numite bioalcamidă.

Brigitte Pastramă: „Am trecut printr-o operație de 11 ore”

Cazul Laurette Atindehou a stârnit numeroase reacții în spațiul public, după ce vedeta a vorbit despre efectele devastatoare pe care le-a avut asupra sănătății sale procedura de aquafilling. La scurt timp, Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri tulburătoare despre propria experiență. Vedeta a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, și-a injectat bioalcamidă la nivelul feței, o procedură considerată la acea vreme o soluție estetică modernă. Însă rezultatele au fost departe de cele așteptate.

CANCAN.RO: Vreau să te întreb ceva acum, că mă uit pe net și am văzut ce s-a întâmplat cu Laurette. Ce părere ai de intervențiile astea estetice?

Brigitte Pastramă: Despre injecțiile acelea? Îmi pare foarte rău. Sincer, și eu am trecut printr-o experiență asemănătoare la nivelul feței, cu o bioalcamidă.

CANCAN.RO: Tu ce ai făcut, ca să știm exact?

Brigitte Pastramă: Eu am avut bioalcamidă la față și am avut probleme foarte mari. A fost foarte greu să o scot și am trecut printr-o operație de 11 ore, în 2013. Știu că este foarte greu, dar doar cu credință în Dumnezeu putem trece cu bine prin toate lucrurile astea. Într-adevăr, orice femeie își dorește să fie frumoasă. Înțeleg foarte bine, pentru că și eu am făcut aceleași lucruri.

CANCAN.RO: Și ce ți-ai făcut până acum?

Brigitte Pastramă: Mi-am făcut și eu tot felul de accesorii, cum să zic.. de „tuning-uri”, ca să spun așa, doar că am optat pentru Turcia. Și am optat pentru silicoane. Și în fund, și în sâni

CANCAN.RO: Și n-ai avut probleme până acum?

Brigitte Pastramă: Nu, pentru că sunt silicoane. Sunt dintre acelea pe viață. Am plătit și mai multicel, dar…

CANCAN.RO: Crezi că asta face diferența, Brigitte?

Brigitte Pastramă: Nu! Nu știu. Pentru că, din ce știu eu, și operațiile foarte scumpe pot avea complicații. Nu pot să spun că doar pentru că am plătit mai mult este o garanție.

CANCAN.RO: Mă refer la Aquafilling.

Brigitte Pastramă: Da, pentru că și eu mi-am injectat în față ceva asemănător, pe vremea aceea se numea bioalcamidă. Am avut probleme foarte mari, foarte mari. Eu am avut o operație de nouă ore. M-a operat un medic coreean împreună cu un doctor român care locuiește la Köln. Mi-a fost foarte greu. Abia am scăpat de bioalcamida aceea. A fost oribil. De aceea spun că știu exact ce înseamnă. Eu aveam și în față, și în corp. A fost groaznic. Să sperăm că o să fie bine.

Ce fac acum copiii lui Brigitte și Florin Pastramă

Dincolo de experiențele dificile prin care a trecut, Brigitte are motive de mândrie atunci când vine vorba despre copiii săi. Fiul vedetei are 26 de ani, iar Sara, fiica sa, traversează una dintre cele mai importante perioade din viață. Tânăra susține în această perioadă examenul de Bacalaureat și își dorește să urmeze Facultatea de Drept.

CANCAN.RO: Copiii cum sunt?

Brigitte Pastramă: Sara este în perioada examenelor. Copiii sunt mari deja. Fiul meu are 26 de ani, iar Sara are 19 ani. Acum este cu Bacalaureatul și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să ia toate examenele. Mă rog pentru ea. Am emoții, crede-mă!

CANCAN.RO: La ce materie ai emoții?

Brigitte Pastramă: Eu am emoții în general, mai ales că ea până anul trecut a studiat în Dubai. A luat meditații la română și la istorie, ea vrea să dea și la Drept. Ea s-a întors pentru că vrea să dea la Drept.

CANCAN.RO: Ai emoții la vreo materie pentru ea?

Brigitte Pastramă: Eu am emoții la orice. Crede-mă, am emoții și când dă la școala de șofer. Am emoții pentru că sunt copiii mei și îmi doresc să reușească. Ei spun că învață, dar eu nu am de unde să știu .

CANCAN.RO: Sara era puțin răsfățată când o vedeam noi în reality-show-uri, însă a fost întotdeauna foarte determinată.

Brigitte Pastramă: Să știi că ea s-a schimbat foarte mult în Dubai. A devenit o persoană foarte responsabilă, pentru că acolo nu ai cum să reușești. A luat și acolo toate examenele de trecere, și-a luat diplomele. Chiar a dovedit foarte mult și eu consider că școala de acolo, copiii de acolo și mentalitatea de acolo, au schimbat-o foarte mult

CANCAN.RO: Ai mai stat cu gura pe ea?

Brigitte Pastramă: Acum nu mai am de ce. S-a mutat cu iubitul ei de aproximativ o lună și nu mai locuiește cu mine. Așa că nu mai pot să stau. A fugit de gura lui mama. Nu! Ea niciodată nu a considerat că eu sunt nu știu cum.. știi? Întotdeauna am sprijinit-o și nu am stat cu gura pe ea.

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