„Spintecătoarea de la morgă”, executată silit după acuzațiile de furt lansate de foștii asociați. Afacerea cu parfumuri s-a transformat într-un război total!

La ani buni după scandalul care a făcut-o cunoscută drept „Spintecătoarea de la morgă”, Mihaela Nedelcu a ajuns din nou în fața judecătorilor. De această dată, în mijlocul unui război de afaceri cu parfumuri arăbești, sute de produse ținute într-un depozit și acuzații grele lansate chiar de oamenii alături de care intrase în business.

În 2022, Mihaela Nedelcu s-a asociat cu alte două persoane și a pus bazele Luxury Corporation SRL, o firmă care urma să importe și să comercializeze parfumuri arăbești și orientale. Ea deținea 50% din afacere, iar ceilalți doi asociați câte 25%.

Potrivit înțelegerii inițiale prezentate în instanță, Mihaela Nedelcu, cunoscută deja în mediul online, urma să se ocupe de promovarea produselor pe rețele sociale, în timp ce partenerii săi gestionau partea financiară și activitatea operațională.

”Asociata Nedelcu Mihaela Elena, recunoscută drept creator de conţinut media în mediul online, urma să gestioneze promovarea produselor comercializate de societate prin postări pe diverse reţele de socializare (Instagram, Facebook etc). Scopul era să îşi informeze publicul cu privire la parfumurile oferite de firmă şi să contribuie la creşterea vânzărilor, în vederea obţinerii de profit”.

”Spintecătoarea”, acuzată că lua parfumuri din depozit și nu le plătea

În octombrie 2023, firma a importat 980 de parfumuri. Doar 50 au fost preluate inițial de ceilalți doi asociați, în timp ce 930 au rămas într-un depozit aflat într-un imobil al familiei soțului Mihaelei Nedelcu. De aici au început problemele…

Cei doi parteneri au acuzat-o că nu ținea o evidență clară a produselor, că ar fi luat parfumuri pentru uz personal fără să comunice exact cantitățile, că ar fi întârziat transmiterea informațiilor necesare facturării unor produse vândute și că nu și-ar fi respectat rolul de promovare a brandului.

”Totodată, pârâta (n.r. Mihaela Nedelcu) a menţionat pe parcursul timpului că a preluat diferite parfumuri din depozitul principal pentru uz personal, fără a comunica numărul exact de produse, în ciuda cererilor repetate ale asociaţilor de a le transmite aceste informaţii, necesare pentru înregistrarea corectă în evidenţele firmei. În cele din urmă, întrucât asociata Nedelcu Mihaela nu a răspuns timp de mai multe luni solicitărilor privind evidenţa produselor, la data de 30.09.2024, societatea Luxury Corporation a emis o factură aferentă celor şapte parfumuri cumpărate în nume personal, pentru care se primise o confirmare scrisă de preluare. Preţul pentru aceste parfumuri fusese stabilit de asociaţi la 150 lei/bucată, însă până în prezent nu a efectuat plata”, se arată în cererea de chemare în judecată formulată de asociații păgubiți.

Mai mult, aceștia au susținut că Mihaela Nedelcu ar fi cerut drepturi de autor asupra parfumurilor și un comision pentru fiecare produs vândut. Punctul culminant al conflictului a venit în februarie 2025, când ceilalți doi asociați au mers însoțiți de un executor judecătoresc la depozitul în care se afla o parte importantă din marfa firmei.

”Spintecătoarea de la morgă” nu s-a prezentat și nici nu a răspuns la telefon. A fost contactat inclusiv soțul ei, proprietarul imobilului, însă nimeni nu le-a permis accesul. Executorul a consemnat că inventarierea stocurilor nu a putut fi realizată.

Scandalul a ajuns la Tribunalul București, unde cei doi asociați au cerut excluderea Mihaelei Nedelcu din firmă și redistribuirea celor 50% din părțile sale sociale. Aceștia au acuzat-o că „și-a însușit în mod abuziv și fraudulos o parte din patrimoniul societății (din stocuri)”.

Deși nu a depus întâmpinare și nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, ”spintecătoarea” a reușit să evite excluderea din firmă, după ce judecătorii au respins cererea celorlalți doi asociați.

Instanța a stabilit că nu există probe suficiente pentru a demonstra că Mihaela Nedelcu și-ar fi însușit fraudulos parfumurile. Faptul că executorul nu a putut intra în depozit nu demonstra că existau produse lipsă sau că acestea fuseseră sustrase.

Victoria a fost însă una amară

Totuși, Tribunalul București a constatat că relația dintre cei trei asociați era distrusă definitiv. Părțile se acuzau reciproc de rea-credință, nu mai exista încredere, iar firma era blocată între Mihaela Nedelcu, care deținea 50%, și ceilalți doi asociați, care controlau împreună restul de 50%.

„Între asociaţi nu mai există vreun dialog sau posibilitate de comunicare, ceea ce face imposibilă administrarea societăţii”, au constatat judecătorii.

Astfel, Mihaela Nedelcu nu a fost dată afară din firmă, iar acuzația privind însușirea frauduloasă a parfumurilor nu a fost dovedită. În schimb, judecătorii au decis… dizolvarea societății!

Războiul pentru sute de parfumuri arăbești s-a terminat, așadar, cu închiderea întregului business.

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