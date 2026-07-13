Catinca Roman, copleșită de probleme după pierderea părinților! Moștenirea care i-a adus datorii uriașe

Pentru Catinca Roman, pierderea părinților nu a însemnat doar durere, ci și o adevărată avalanșă de probleme financiare. După moartea lui Iosif Zilahy și a Mioarei Roman, fiica acestora s-a trezit în mijlocul unor dosare care aduc în prim-plan datorii, apartamente cu restanțe și o moștenire care pare mai degrabă o povară decât un câștig!

Tatăl ei biologic, Iosif Zilahy, a murit în 2022, însă în urma sa au rămas și obligații financiare care au continuat să se adune. Acum, apartamentul în care acesta a locuit a ajuns motiv de dispută în instanță, iar Catinca Roman trebuie să lămurească situația în calitate de moștenitoare.

Iosif Zilahy a locuit într-un apartament din Sectorul 2 pentru care, înainte de moarte, existau deja datorii. Însă după dispariția sa, restanțele nu au fost șterse, iar asociația de proprietari a decis să ceară recuperarea banilor pe cale legală. Astfel, Catinca Roman a ajuns parte în acest proces în care se discută plata sumelor restante aferente locuinței.

Înainte ca instanța să stabilească eventualele obligații, judecătorii vor să clarifice un aspect esențial: dacă mai sunt și alți moștenitori. De aceea, instanța a solicitat documente din dosarul succesoral și informații oficiale privind această situație.

Un detaliu relevant în acest dosar este taxa judiciară de timbru pe care asociația de proprietari trebuie să o achite. Aceasta a cerut ajutor public judiciar, iar instanța a aprobat plata eșalonată a taxei de 5.394 de lei, în 12 rate.

Această sumă este de fapt un indiciu că procesul are o miză financiară importantă. Taxa de timbru se stabilește în funcție de valoarea pretențiilor solicitate, astfel că o taxă de peste 5.000 de lei arată că asociația încearcă să recupereze o datorie extrem de mare.

Catinca Roman, acuzată că fuge de datorii: ”Nu s-a mai putut lua legătura cu ea”

Pe lângă procesul legat de apartamentul tatălui biologic, Catinca Roman a mai fost vizată într-un alt dosar care oprivește recuperarea unei datorii.

”Reclamanta a acordat, cu împrumut, în data de 12.06.2023, suma de 2.700 de euro, termenul scadent fiind un an, în principiu până la data de 12.06.2024. Voința aceasta s-a manifestat prin înscrisul depus la dosar. Roagă instanţa să observe că înscrisul prevede părțile raportului obligațional, suma împrumutată, data scadență și, de asemenea, exprimă și consimțământul, prin semnătura pârâtei (n.r. Catinca Roman)”.

Pentru că femeia care i-a acordat împrumutul nu a mai reușit să dea de Catinca, ea a cerut ajutorul autorităților.

”Pârâta (n.r. Catinca Roman) nu și-a îndeplinit obligațiile asumate, implicit după data scadentă. Aceasta a manifestat o atitudine retrasă, nu s-a mai putut lua legătura cu aceasta, nu a vrut să-și execute obligația asumată”

Într-un final, instanța a decis obligarea acesteia la plata sumei de 13.687,58 lei, reprezentând un împrumut nerestituit. La această sumă se adaugă dobânda legală penalizatoare, calculată până la achitarea integrală a datoriei, precum și actualizarea debitului cu rata inflației. Totodată, judecătorii au stabilit și plata unor cheltuieli de judecată în valoare de 1.578 de lei.

Greaua moștenire lăsată de Mioara Roman

Dacă dosarul legat de apartamentul lui Iosif Zilahy atârnă greu, cea mai mare provocare financiară vine de fapt din partea mamei sale. Mioara Roman a murit în 2024, la vârsta de 83 de ani, după o perioadă în care a fost internată într-un centru pentru vârstnici. În urma ei a rămas și conflictul de lungă durată cu RA-APPS privind vila de stat în care a locuit ani întregi. Datoria acumulată pentru chirie ar fi ajuns la aproximativ 300.000 de euro.

Totul a început în 2008, când RA-APPS a majorat chiria imobilului de la aproximativ 160 de dolari pe lună la 6.000 de euro. Mioara Roman a contestat suma și a ales calea instanței. După mai bine de zece ani de procese, RA-APPS a obținut o decizie favorabilă și a solicitat recuperarea banilor. Acum, atât Catinca, cât și sora ei, Oana Roman, sunt în plin proces cu statul, pentru a bloca executarea.

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