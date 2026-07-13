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Otniela și „Prințișorul asfaltului”, împreună, dar separați pe plajă la Mamaia. Escapada de pe litoral le-a pus relația la încercare

De: Maria Iancu 13/07/2026 | 06:50
Otniela și „Prințișorul asfaltului”, împreună, dar separați pe plajă la Mamaia. Escapada de pe litoral le-a pus relația la încercare
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După ce CANCAN.RO a dezvăluit povestea de iubire dintre Otniela Sandu și Costeluș Cășuneanu, cunoscut în lumea mondenă drept „Prințișorul asfaltului”, cei doi au bifat și primul weekend pe litoral. Numai că imaginile pe care le-am surprins au fost puțin diferite față de tabloul romantic pe care îl avem în minte atunci când ne gândim la doi îndrăgostiți aflați la început de drum. La ce ne referim aflați în următoarele rânduri.

În mod normal, începuturile de relație vin la pachet cu priviri lungi, șoapte la ureche sau atingeri sub umbrelă. În schimb, Otniela Sandu și Costeluș și-au găsit fiecare propria ocupație, iar atmosfera dintre ei a fost destul de rece, deși gradele din termometre trecuseră lejer de 30 de grade.

Otniela și „Prințișorul asfaltului”, fiecare cu gașca lui

Costeluș Jr. părea complet absorbit de anturajul său. A stat mare parte din timp alături de băieți, au povestit și au ciocnit pahar după pahar.

În tot acest timp, Otniela nu a rămas singură nicio clipă. Și-a găsit rapid companie în grupul iubitului și s-a împrietenit cu una dintre domnișoarele din anturaj. Cele două au stat întinse pe șezlong, au schimbat opinii (suntem siguri că au avut ce să povestească), au râs și s-au bucurat de soarele de la malul mării, în timp ce bărbații erau preocupați mai degrabă să nu lase paharele goale prea mult timp.

Otniela Sandu stă de vorbă cu noua ei prietenă

La un moment dat, Otniela s-a ridicat de pe șezlong pentru a-și aranja costumul de baie și prosopul, în timp ce noua ei prietenă o urmărea zâmbind. Ulterior, blondina s-a întins din nou la soare, cu o pereche de ochelari supradimensionați pe ochi, relaxată și complet desprinsă de agitația din jur.

Una peste alta, cei doi au părut să respecte spațiul personal al celuilalt. S-au mai intersectat din când în când, însă cea mai mare parte a timpului el a rămas în compania băieților, iar Otniela și-a văzut liniștită de noua ei prietenă. Dar, până la urmă, cine spune că o relație reușită înseamnă să stai lipit de partener 24 de ore din 24? Poate că tocmai aceasta este rețeta lor de success.

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