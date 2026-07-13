Cum arată vila Monicăi Tatoiu, de 2,5 milioane de euro. A fost construită pe o fostă groapă de gunoi

Monica Tatoiu și soțul ei locuiesc într-o vilă de lux din centrul Bucureștiului. Casa este una impresionantă, ce se întinde pe două etaje și are nouă camere. Designul este unul ce îmbină elemente tradiționale și moderne, iar Monica Tatoiu și-a pus amprenta în fiecare cameră.

Monica Tatoiu se poate lăuda cu o vilă spectaculoasă, care a fost construită pe o fostă groapă de gunoi. Fosta profesoară de matematică a cumpărat terenul în anul 1996 și a construit aici o casă pe gustul său. În urmă cu patru ani, vila a fost evaluată la suma de 2,5 milioane de euro.

Cum arată vila de lux a Monicăi Tatoiu

Monica Tatoiu şi soţul ei locuiesc într-o casă cu două etaje şi cu o curte generoasă. Spațiul exterior este amenajat cu numeroși arbori și plante decorative, care creează o adevărată oază de liniște. În curte, vedeta și soțul ei se relaxează și își petrec serile de vară.

În ceea ce privește impresionanta vilă, aceasta a fost construită pe două etaje și găzduiește nouă camere. Designul locuinței îmbină armonios mai multe stiluri și abundă în elemente de decor. Monica Tatoiu spune că nucleul casei sale este livingul, care a fost amenajat cu o mobilă aparte, veche, ce a aparținut bunicilor ei.

„Acesta este nucleul casei, este sufrageria (n.r. vedeta se referă la piesele de mobilier) bunicilor mei, a fost la părinții mei și acum e la mine și, dacă nu pune pe foc lemnele astea, o să fie și a fiului meu. Nu încercați să vă cumpărați mobilă de asta nouă. Asta i-am explicat și fiului meu. Miezul casei trebuie să fie o legătură între trecut, prezent și viitor. Fiecare piesă… astea sunt macrameuri de la toate rudele, toate babele, e plin de macrameuri. Apoi bibelourile, fiecare are o poveste. Asta e luată de la Viena, asta e luată din Germania, astea sunt vazele originale care au fost la mama și la bunica. Am o colecție foarte mișto de păpuși cumpărate din Statele Unite. Și scoicile astea sunt aduse din Guadeloupe, sunt de-alea de asculți marea cu ele”, declara Monica Tatoiu.

Deși are o casă impresionantă, Monicăi Tatoiu îi plac mult și vacanțele. Așa că pentru perioadele în care nimeni nu se află acasă, vedeta a instalat un sistem de siguranță conceput chiar de ea. Nimeni nu poate intra în curtea vilei fără ca ea să știe.

„Casa este în permanență conectată și monitorizată de o firmă de securitate și avem posibilitatea să o vedem din orice parte a lumii, prin Internet. (…) Tot sistemul de protecție a casei este inventat de mine, astfel încât nimeni nu știe cum funcționează și am siguranța că nimeni nu îmi poate intra în casă fără voia mea. Dacă vă uitați bine, ușile de la intrare sunt din termopan vitrat, nu am nevoie de uși supersecurizate, pentru că nimeni nu poate intra în casa mea fără ca eu să știu”, a mai spus Monica Tatoiu.

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