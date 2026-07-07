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Femeia pe care Toto Dumitrescu a rănit-o în accident nu se lasă! Ce i-a pregătit pe 24 iulie, în instanță

De: Keva Iosif 07/07/2026 | 05:50
Femeia pe care Toto Dumitrescu a rănit-o în accident nu se lasă! Ce i-a pregătit pe 24 iulie, în instanță
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Fiul lui Ilie Dumitrescu rămâne prins într-un adevărat carusel judiciar, iar problemele sale sunt departe de a se încheia. Deși a primit o condamnare de doi ani de închisoare cu suspendare pentru accidentul rutier pe care l-a provocat și pentru faptul că a părăsit locul impactului, dosarul este departe de ultimul capitol. În următoarele săptămâni, actorul are de trecut două momente decisive în instanță, chiar în aceeași zi, iar unul dintre ele a fost declanșat chiar de femeia pe care a rănit-o în accident.

Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost condamnat în primă instanță la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a provocat accidentul și a plecat de la locul faptei, fiind ulterior depistat pozitiv la cocaină.

Însă verdictul nu este definitiv. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a atacat hotărârea, iar pe 24 iulie instanța urmează să se pronunțe asupra apelului. Judecătorii pot menține pedeapsa cu suspendare sau pot schimba soluția, ceea ce ar putea însemna chiar executarea unei pedepse cu închisoarea.

Dar acesta nu este singurul motiv de îngrijorare pentru Toto Dumitrescu.

Victima accidentului nu renunță și contestă soluția procurorilor

În paralel, șoferița rănită în accident a formulat o plângere împotriva soluției de neurmărire/netrimitere în judecată privind una dintre infracțiunile pe care considera că actorul ar fi trebuit să le răspundă.

Potrivit unor surse, Ilinca Dalina Amariei este nemulțumită că Toto Dumitrescu nu a fost trimis în judecată și pentru infracțiunea de vătămare corporală, în condițiile în care ea a avut nevoie de îngrijiri medicale după impact.

Și în acest dosar urmează un moment important: instanța este așteptată să se pronunțe tot pe 24 iulie.

Puțini știau că persoana aflată la volanul mașinii lovite de Toto Dumitrescu este sportiva Ilinca Dalina Amariei, una dintre jucătoarele cunoscute din circuitul românesc.

În prezent în vârstă de 23 de ani și aflată pe locul 384 WTA la momentul respectiv, tânăra conducea autoturismul care a fost acroșat de fiul lui Ilie Dumitrescu.

Raportul medico-legal i-a agravat situația

Documentele aflate la dosar arată că primele concluzii medico-legale indicau un hematom la coapsa stângă, leziune produsă în urma impactului cu elemente din habitaclul autoturismului.

Inițial, medicul legist a apreciat că victima avea nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale, fără ca viața acesteia să fie pusă în pericol.

Ulterior însă, raportul de expertiză medico-legală emis de Institutul Național de Medicină Legală a modificat concluziile inițiale. Specialiștii au stabilit că leziunile suferite necesitau, în realitate, 11-12 zile de îngrijiri medicale.

Chiar dacă medicii au precizat că viața victimei nu a fost pusă în pericol și că aceasta nu a rămas cu infirmități sau prejudicii estetice permanente, documentul reprezintă unul dintre argumentele pe care sportiva le invocă în demersul său.

Judecătorii: Toto Dumitrescu a manifestat dezinteres față de victimă

În motivarea condamnării, instanța a avut o apreciere extrem de dură la adresa comportamentului actorului după producerea accidentului.

Judecătorii au arătat că, având în vedere nivelul său de educație și faptul că desfășura activități profesionale, Toto Dumitrescu ar fi trebuit să conștientizeze consecințele faptelor sale.

Mai mult, instanța a reținut că acesta a părăsit locul accidentului fără să se preocupe de starea femeii rănite, concluzionând că a manifestat „dezinteres față de starea fizică a victimei”, urmărind să evite o eventuală verificare a propriei situații juridice.

Declarațiile martorilor din dosar completează tabloul accidentului. Potrivit acestora, imediat după impact, unul dintre martori s-a îndreptat spre autoturismul condus de Ilinca Dalina Amariei și a constatat că aceasta nu putea ieși din mașină.

Portiera din stânga era blocată, iar șoferița acuza dureri puternice în zona șoldului și a piciorului.

CITEȘTE ŞI: Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ce actorul a fugit de la locul accidentului

Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!

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