CRBL a cerut 40.000 € în instanță, dar a primit o lovitură neașteptată! După accidentul care l-a ținut peste 50 de zile în spital, instanța i-a tăit drastic despăgubirile

A cerut despăgubiri de aproape 40.000 de euro după accidentul de motocicletă care i-a schimbat viața, însă verdictul judecătorilor i-a adus o surpriză. Deși a obținut câștig de cauză, CRBL va încasa doar o fracțiune din suma solicitată, după un proces care a durat aproape doi ani!

CRBL a trecut prin unul dintre cele mai dificile momente din viața sa în 2023, când a fost implicat într-un accident rutier grav în apropierea orașului Hațeg. Artistul se afla pe motocicletă și, potrivit informațiilor din dosar, a efectuat o manevră de depășire considerată periculoasă pe acel sector de drum, moment în care a intrat în coliziune cu o autoutilitară.

Impactul a fost extrem de violent, iar cântărețul a suferit multiple traumatisme la nivelul picioarelor și a fost transportat de urgență la spital, unde a urmat aproape două luni de tratamente și recuperare. La acea vreme, imaginile și mesajele transmise de pe patul de spital au impresionat fanii, iar artistul recunoștea că experiența i-a schimbat perspectiva asupra mersului pe motocicletă.

„Nu mai am motor, nu mai am permis, trebuie să îmi dau examen pentru permis. Mi-am învățat lecțiile, dar asta nu înseamnă că nu mă voi mai urca pe motor. Cea mai importantă lecție a fost să port echipament de protecție, pe care nu îl aveam atunci”, declara CRBL după accident.

Deși și-a asumat public greșelile și a spus că a tras învățămintele necesare, povestea nu s-a încheiat odată cu externarea din spital. După ce starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, artistul a decis să meargă în instanță și să solicite despăgubiri pentru suferințele îndurate.

Victoria lui CRBL are un gust amar

Procesul s-a întins pe parcursul a aproape doi ani, iar CRBL, pe numele său real Andreianu Mihail Eduard, a solicitat daune morale în valoare de 200.000 de lei, echivalentul a aproximativ 40.000 de euro, de la societatea de asigurări Allianz-Țiriac.

Judecătoria Sectorului 1 București i-a dat însă doar parțial câștig de cauză. Prin hotărârea pronunțată pe 26 iunie 2026, instanța a obligat compania de asigurări să îi plătească artistului 25.000 de lei cu titlu de daune morale, adică de aproape opt ori mai puțin decât suma solicitată.

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Andreianu Mihail Eduard, în contradictoriu cu pârâta ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. cu citarea intervenientului forţat Bec Dorin. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 25000 lei, reprezentând despăgubiri pentru daune morale, la care se adaugă penalităţile de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, începând cu cea de-a 11-a zi de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, până la data achitării efective a debitului. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 3100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru (100 lei) şi onorariu avocaţial (3000 lei). Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti”.

Așadar, deși hotărârea îi este favorabilă, diferența dintre suma cerută și cea obținută este uriașă. CRBL mai are, totuși, o șansă ca să răstoarne decizia, prin apel, în termen de maxim 30 de zile.

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