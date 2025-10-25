Cum arată și cu ce se ocupă prima soție a lui CRBL. Artistul și Andreea au divorțat după 7 ani de mariaj

CRBL este un artist cunoscut în întreaga țară, iar numele său nu mai are nevoie de nicio prezentare. Totuși, puțini știu că artistul a mai fost căsătorit înainte de a o întâlni pe Elena, mama fiicei sale. CRBL a avut o căsnicie cu Andreea, prima sa soție.

CRBL și Andreea s-au cunoscut în orașul natal, Pitești, și s-au căsătorit de tineri, într-o perioadă în care, după cum povestea fosta soție a artistului, nu aveau nici măcar bani pentru bilet de autobuz. Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, dar s-a încheiat după șapte ani, atunci când și-au dat seama că au planuri și dorințe diferite.

Cine este prima soție a lui CRBL

CRBL avea doar 20 de ani atunci când a hotărât să își întemeieze o familie pentru prima dată, iar în anul 2004, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. După despărțirea de artist, Andreea și-a construit o carieră în domeniul relațiilor publice. Aceasta a vorbit cu diplomație despre fostul său partener și a mărturisit că, atunci când au ales să se despartă, și-au dat seama că erau mai ceva ca doi adolescenți cu dorințe infinit diferite. Deși au petrecut împreună șapte ani din viața lor, cei doi soți nu mai păstrează legătura în prezent.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul „viață noastră”, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: „viața mea” și „viața lui”. Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite”, povestea Andreea, în urmă cu ceva timp.

În anul 2008, artistul s-a căsătorit cu Elena și au împreună o fiică pe nume Alessia. Povestea de dragoste nu a fost pentru totdeauna și au decis să pună capăt unei relații care a durat 16 ani. Alături de fiica pe care o are cu artistul, coregrafa s-a mutat în Republica Moldova, țara natală, și a început o viață de la zero.

În luna aprilie a anului trecut, CRBL anunța divorțul de cea care i-a fost alături mai bine de 16 ani. Anunțul a venit ca un șoc pentru multă lume, dar artistul și-a văzut în continuare de viață. La două luni după separarea oficială de Elena, CRBL s-a afișat alături de noua iubită, Olga, o tânără în vârstă de 24 de ani. De ceva timp aceștia formează un cuplu și pare că relația lor merge cât se poate de bine.

