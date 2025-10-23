Olga Guțanu a spus ADIO dietei. Iubita lui CRBL, surprinsă în timp ce se „lupta” cu hotdog-ul!

Când te lovește foamea, nu mai ții cont de nimic și faci tot posibilul o astâmperi. Dar parcă totuși nu ne-am fi așteptat ca un model să mănânce astfel de preparate. Cu siguranță sunteți curioși despre cine este vorba, și cum a fost prinsă cu…hot dog-ul în gură. CANCAN.RO are imagini tari cu Olga, iubita lui CRBL, în timp ce, chinuită de o foame subită, s-a oprit la o benzinărie și a rezolvat situația. Sincer, ne-am fi așteptat la o salată, un fruct, ceva, dar iată că nu!

Silueta subțire cu hotdog se ține? Ne vine greu să credem, dar iată că imaginile cu iubita tinerică a lui CRBL demonstrează altceva. Poate este vorba despre o situație răzleață, sau poate pofta a împins-o să nu mai țină cont de calorii și să atace un preparat fast-food.

Oare CRBL de ce nu o scoate și el la un restaurant, unde să mănânce niște preparate mai sofisticate, așa cum îi stă bine unei foste Miss. Nu avem un răspuns la această întrebare, ci doar imaginile care dovedesc contrariul.

Olga lui CRBL, pofticioasă din cale-afară

Un alt detaliu care ne-a atras atenția este faptul că iubita artistului îi conduce mașina. Măcar atât, dacă atunci când vine vorba despre alimentația Olgăi, nici că-i pasă. Așa că tânăra este nevoită să ia situația în propriile mâini. S-a urcat în bolidul roșul ca focu și s-a oprit la benzinărie. Nu pentru că ar fi trebuit să alimenteze sau că ar fi avut și altceva de cumpărat, ci pentru că a fost lovită puternic de foame, ori de o poftă subită. În orice caz, situația a fost rezolvată imediat, iar Olga nici măcar nu a mai avut răbdare până la mașină. A atacat hotdog-ul direct de când a ieșit. Și dă-i și înfulecă! Fără milă! Ce-i drept, atunci când ne uităm la fosta Miss, nici nu ne-am putea imagina că mai…calcă strâmb atunci când vine vorba despre alimentație.

Abdomenul plat, pe care l-a și lăsat la vedere cu ajutorul unei bluzițe albe scurte, ne gândeam că îl menține cu apă plată cu lămâie și maaaxim niște legume la grătar. În rest, ținuta purtată de Olga, pentru această ieșire spontană, a fost formată dintr-o pereche de jeansi oversized, niște ciocate din piele întoarsă, iar ca accesorii, ochelari de soare. În timp ce s-a năpustit asupra hotdog-ului, asculta și niște mesaje vocale (probabil), pe telefon. Însă în orice caz, toată atenția era concentrată asupra mâncării.

