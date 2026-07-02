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Drama prin care trecea sora lui Culiță. Ce se ascunde, de fapt, în spatele divorțului dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman

De: Keva Iosif 02/07/2026 | 20:37
Drama prin care trecea sora lui Culiță. Ce se ascunde, de fapt, în spatele divorțului dintre Ileana Sterp și Daniel Aloman
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De luni bune, multe indicii de pe rețele sociale duceau în aceeași direcție: Ileana Sterp și Daniel Aloman nu mai formau un cuplu. Cei doi apăreau separat, fiecare alături de copii, iar mutarea influenceriței din penthouse-ul în care locuiau împreună într-o altă casă din satul natal nu a făcut decât să alimenteze și mai mult zvonurile. Confirmarea oficială a divorțului a venit însă abia miercuri, 2 iulie. De atunci, o singură întrebare îi macină pe fani: ce a dus, de fapt, la ruptura dintre ei? CANCAN.RO a descoperit o pistă care ar putea explica despărțirea.

Șapte ani de căsnicie, doi copii și imaginea unei familii perfecte afișate în mediul online. Cel puțin asta vedeau urmăritorii Ilenei Sterp. În realitate, însă, lucrurile păreau să se fi schimbat cu mult înainte de anunțul divorțului. Anul acesta, apropierea dintre ea și Daniel Aloman a dispărut aproape complet din spațiul public. Inclusiv la evenimentele familiei Sterp, Ileana și-a făcut apariția doar alături de copii, în timp ce Daniel lipsea constant.

Un alt detaliu nu a trecut neobservat. Influencerița și-a umplut agenda cu proiecte și evenimente, având un ritm de lucru mult mai intens decât în trecut. Privind în urmă, ne întrebăm dacă nu cumva munca a devenit refugiul ei într-o perioadă extrem de dificilă.

Răspunsul avea să vină chiar de la Ileana. Într-un mesaj publicat pe Instagram, aceasta a mărturisit că lunile în care a ascuns despărțirea au fost un adevărat calvar, dezvăluind că a plâns aproape în fiecare zi și că a dus o luptă pe care puțini au bănuit-o.

Dacă în plan personal drumurile lor s-au despărțit, și în afaceri pare că fiecare merge într-o direcție diferită.

În timp ce firma Ilenei Sterp este pe un trend ascendent, cu rezultate tot mai spectaculoase de la un an la altul și o situație financiară solidă, afacerea lui Daniel Aloman nu o duce prea bine. Chiar dacă firma lui de construcții a revenit pe profit, continuă să fie apăsată de datorii și se află încă în etapa în care încearcă să se consolideze.

Divorțul scoate la lumină un contrast neașteptat: și afacerile lor merg în direcții opuse

Dach Pro Aloman a trecut de la o pierdere de 192.473 de lei în 2023 la un profit de peste 31.000 de lei în ultimii doi ani, însă situația financiară rămâne una delicată. La finalul lui 2025, firma avea datorii de 334.160 de lei, chiar dacă acestea s-au redus față de cele 526.952 de lei raportate în 2024. Cu doar doi angajați și o cifră de afaceri de doar 252.220 de lei în 2025, Dach Pro Aloman este încă o afacere aflată în etapa în care încearcă să se consolideze și să lase în urmă dificultățile financiare.

De cealaltă parte, Manda Media SRL, firma deținută de Ileana Sterp, este pe un trend clar ascendent. În doar trei ani, cifra de afaceri aproape că s-a triplat, de la 458.825 de lei în 2023 la 1.231.027 de lei (243.000 de euro) în 2025.

Și în conturile firmei se vede evoluția. La finalul lui 2025, Manda Media SRL avea disponibilități de peste 600.000 de lei în casă și conturile bancare, iar capitalurile proprii au urcat la aproape 1,3 milioane de lei. Deși compania are și datorii de 400.083 de lei, acestea sunt mult sub valoarea activelor și nu par să afecteze stabilitatea afacerii.

Interesant de urmărit este și cum vor împărți afacerea pe care o au împreună: pensiunea impresionantă de pe Valea Sebeșului, din Alba, de care s-au ocupat amândoi. În prezent, administrarea acesteia pare să fi fost preluată de sora lui Daniel Aloman, însă rămâne de văzut dacă și după divorț lucrurile vor rămâne la fel.

Citește și: Daniel Aloman, prima reacție după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul: „Doamne ajută la toată lumea!”

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