Adina Buzatu a reacționat după scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz: ”O femeie poate să câștige și banii ei”

Adina Buzatu și Sorina Docuz/ sursă foto: social media
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Șalul de blană purtat de Sorina Docuz, logodnica lui Marcel Ciolacu, la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a devenit subiect național de discuție. Adina Buzatu a reacționat și a vorbit public despre piesa vestimentară a cărei valoare a fost estimată la sute de mii de euro. Criticul de modă a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Capatos Show – emisiunea poate fi urmărită AICI

Scandalul blănii de lux a împărțit România în două tabere: cea a criteriilor politice și cea a celor care spun că, dacă ești partenera unui om influent, este imposibil ca femeie să reușești din punct de vedere economic. În ediția de marți, 3 noiembrie, a emisiunii Dan Capatos Show, Adina Buzatu a fost invitată să discute acest subiect. Din postura de femeie care a fost judecată după aparențe, ea le-a oferit telespectatorilor o explicație cât se poate de avizată despre șalul de blană purtat de Sorina Docuz, logodnica lui Marcel Ciolacu.

Adina Buzatu: O femeie poate să fie și femeie de afaceri. Și o femeie poate să câștige și banii ei… adică mi se pare foarte urâtă în general — noi vorbim acuma în general. Abordarea în general, măi, dacă ești femeie și dacă mai ești și frumoasă, aia e nasol. E nasol. Clar, dacă ești într-o mașină bună, „cine ți-a luat-o?”… și nu mai zicem cum.

Vreau să spun ceva. Nu contează, nu vorbim de personaje aici și nu știu deloc situația, eu am și fost plecată din țară, habar n-am. Dar tot zicea lumea: „Ce zici de blană, ce zici de blană?”, zic: „Ce blană, domne? Despre ce blană vorbim?” Și mi s-a părut așa o chestie… în primul rând abordarea. Clar, dacă o femeie are ceva, i-a dat cineva. Și acuma știm că sigur dacă iubitul sau soțul sau ce e, e politician, ne-am nenorocit, mami.

Capatos: Da, adică asocierea face deliciul public.

Adina Buzatu: Păi și, și… vreau să vă întreb ceva: dacă totuși mâine mă îndrăgostesc de un politician, ce facem? Înseamnă că tot ce am făcut eu în viața mea s-a dus?

Capatos: Exact, că n-ai banii tăi, că n-ai nimic

Adina Buzatu: Hai să ne uităm la firmele ei, verificați, de exemplu, ce venituri are, dacă a lucrat undeva, ce o fi făcut femeia aia, că nu poți să asumi doar pentru că e frumoasă că e și proastă sau nu a făcut o școală.

Sorina Docuz, logodnica lui Marcel Ciolacu, la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș/ sursă foto: captură video

Cât ar costa blana logodnicei lui Marcel Ciolacu

Cât despre calitatea șalului – despre care gurile rele spun că ar fi costat aproximativ 10 -15.000 de euro, Adina Buzatu susține că blana nu este nicidecum una confecționată din chinchilla, ci dintr-o blană de iepure Rex. Potrivit experților, acest model nu ar costa mai mult de 500 de euro în magazinele de specialitate.

Adina Buzatu: Eu am avut acum vreo 25-28 de ani magazin de blănuri. Știți cum se numește blana asta? Se numește chinchilla rex. Este un iepure. Deci există iepurele normal și există acest chinchilla rex, care nu știu să vă zic, dar nu e vreo chestie fabuloasă.

Capatos: Avem experți în blănuri care spun exact ce spui tu.

Adina Buzatu: Băi, dar se vede diferența… e ieftină. Se vede, nu e vreo chestie extraordinară.

Apariția în public a Sorinei Docuz, logodnica lui Marcel Ciolacu, a stârnit un val de reacții din partea opiniei publice. De departe, cel mai mare interes l-a reprezentat vestimentația acesteia, în special șalul de blană pe care l-a purtat la petrecerea de botez a celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. După apariția imaginilor de la botez, Marcel Ciolacu a contrazis informațiile din spațiul public și a declarat că blana ar fi fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul.

Chinchilla este un mamifer rozător de talie mică, originar din Munții Anzi din America de Sud. Acest animal este recunoscut la nivel mondial pentru blana sa extrem de densă și catifelată. De asemenea, iepurele Rex este o rasă cunoscută tot pentru blana sa nobilă. Hainele confecționate din blana naturală de chinchilla sunt considerate piese de lux extrem de scumpe, motiv pentru care confuzia generată de apariția Sorinei Docuz a stârnit imediat un val de controverse și speculații în spațiul public.

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