Gigi Becali, reacție tranșantă în legătură cu scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis: „Nu mai au voie femeile să îmbrace rochii?”

Scandalul blănii purtate de partenera lui Marcel Ciolacu la botezul copilului lui Alfred Simonis a stârnit un adevărat val de reacții în spațiul public, iar Gigi Becali nu a putut rămâne indiferent! Patronul FCSB a comentat, în stilul caracteristic, controversa care a ținut prima pagină a publicațiilor în ultimele zile. Latifundiarul din Pipera s-a arătat revoltat de criticile aduse politicienilor și partenerelor acestora, considerând că ținutele elegante și accesoriile costisitoare nu ar trebui să reprezinte un motiv de scandal.

Totul a pornit de la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, eveniment care a reunit nume importante din politică. În centrul controverselor a ajuns Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, care a purtat o haină de blană despre care s-a speculat că ar valora între 10.000 și 17.000 de euro. Fostul premier a respins însă estimările vehiculate în presă și a susținut că piesa vestimentară a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, pentru numai 500 de euro. Pe de altă parte, Gigi Becali nu înțelege de ce o petrecere privată și ținutele invitaților au provocat atâtea controverse și consideră că reacțiile critice sunt exagerate.

Gigi Becali: „Orice femeie vrea să fie frumoasă și elegantă”

Patronul FCSB a insistat asupra faptului că femeile își doresc să arate impecabil la evenimente importante, iar bărbații ar trebui, în opinia lui, să le îndeplinească dorințele, chiar și atunci când acestea presupun cheltuieli considerabile.

Bă, dar așa ceva, nebunie, asemenea invidie, răutate, dușmănie și prostie până la urmă! Orice femeie, mai ales la un eveniment, vrea să fie cât mai frumoasă, cât mai elegantă, cât mai să strălucească, cum ar veni. Păi, dar normal, nu? Păi, sunt toți tineri! Au neveste tinere. Eu n-am văzut mare lux, nu am văzut rochii de 15.000 de euro. Erau de 2.000 – 3.000, poșete la fel. Ciolacu a fost și el prim-ministru, a făcut și el 2, 3, 500.000, cred. I-a cumpărat și el o blană de 3.000 de euro? Și 10 putea să fie. Și ce? E tânără, e elegantă. Dacă tu ca bărbat nu-i cumperi o blană de 10.000, care ești de atâta timp în viața publică și muncești, ești papagal. Păi ei ce vor? Să venim în zdrențe?, a spus Gigi Becali la Fanatik Superliga.

Gigi Becali a mers și mai departe cu explicațiile, imaginându-și inclusiv discuțiile pe care soțiile politicienilor le-ar putea avea cu partenerii lor atunci când își aleg ținutele pentru un eveniment. În viziunea latifundiarului, un bărbat care își permite să cumpere o rochie scumpă nu ar trebui să stea pe gânduri.

Femeile își caută rochii câte o oră, două, trei, o zi, două, trei, întregi. Și îi zic bărbatului: «Uite, rochia asta o vreau, îmi place tare, dar e cam scumpă». Păi, tu, bărbat, îi spui «Băi, nevastă, ia și banii, ia dublu bani, și cumpără-ți rochia. Dar ce vrea, să pună o rochie de 300? Bă, sunteți nebuni la cap? Nu mai sunteți sănătoși? Nu mai au voie oamenii să facă botezul? Nu mai au voie nevestele să îmbrace rochii?, a continuat Becali.

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