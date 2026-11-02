Gigi Becali, reacție tranșantă în legătură cu scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis: „Nu mai au voie femeile să îmbrace rochii?”

Gigi Becali, reacție tranșantă în legătură cu scandalul legat de blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis: "Nu mai au voie femeile să îmbrace rochii?"
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandalul blănii purtate de partenera lui Marcel Ciolacu la botezul copilului lui Alfred Simonis a stârnit un adevărat val de reacții în spațiul public, iar Gigi Becali nu a putut rămâne indiferent! Patronul FCSB a comentat, în stilul caracteristic, controversa care a ținut prima pagină a publicațiilor în ultimele zile. Latifundiarul din Pipera s-a arătat revoltat de criticile aduse politicienilor și partenerelor acestora, considerând că ținutele elegante și accesoriile costisitoare nu ar trebui să reprezinte un motiv de scandal.

Totul a pornit de la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, eveniment care a reunit nume importante din politică. În centrul controverselor a ajuns Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu, care a purtat o haină de blană despre care s-a speculat că ar valora între 10.000 și 17.000 de euro. Fostul premier a respins însă estimările vehiculate în presă și a susținut că piesa vestimentară a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul, pentru numai 500 de euro. Pe de altă parte, Gigi Becali nu înțelege de ce o petrecere privată și ținutele invitaților au provocat atâtea controverse și consideră că reacțiile critice sunt exagerate.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
4 poze

Gigi Becali: „Orice femeie vrea să fie frumoasă și elegantă”

Patronul FCSB a insistat asupra faptului că femeile își doresc să arate impecabil la evenimente importante, iar bărbații ar trebui, în opinia lui, să le îndeplinească dorințele, chiar și atunci când acestea presupun cheltuieli considerabile.

Bă, dar așa ceva, nebunie, asemenea invidie, răutate, dușmănie și prostie până la urmă! Orice femeie, mai ales la un eveniment, vrea să fie cât mai frumoasă, cât mai elegantă, cât mai să strălucească, cum ar veni. Păi, dar normal, nu? Păi, sunt toți tineri! Au neveste tinere. Eu n-am văzut mare lux, nu am văzut rochii de 15.000 de euro. Erau de 2.000 – 3.000, poșete la fel. Ciolacu a fost și el prim-ministru, a făcut și el 2, 3, 500.000, cred. I-a cumpărat și el o blană de 3.000 de euro? Și 10 putea să fie. Și ce? E tânără, e elegantă. Dacă tu ca bărbat nu-i cumperi o blană de 10.000, care ești de atâta timp în viața publică și muncești, ești papagal. Păi ei ce vor? Să venim în zdrențe?, a spus Gigi Becali la Fanatik Superliga.

Blana purtată de Sorina Docuz a stârnit controverse

Gigi Becali a mers și mai departe cu explicațiile, imaginându-și inclusiv discuțiile pe care soțiile politicienilor le-ar putea avea cu partenerii lor atunci când își aleg ținutele pentru un eveniment. În viziunea latifundiarului, un bărbat care își permite să cumpere o rochie scumpă nu ar trebui să stea pe gânduri.

Femeile își caută rochii câte o oră, două, trei, o zi, două, trei, întregi. Și îi zic bărbatului: «Uite, rochia asta o vreau, îmi place tare, dar e cam scumpă». Păi, tu, bărbat, îi spui «Băi, nevastă, ia și banii, ia dublu bani, și cumpără-ți rochia. Dar ce vrea, să pună o rochie de 300? Bă, sunteți nebuni la cap? Nu mai sunteți sănătoși? Nu mai au voie oamenii să facă botezul? Nu mai au voie nevestele să îmbrace rochii?, a continuat Becali.

NU RATA – Adevărul despre blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis. Expertul Daniel Mărgărit a divulgat suma reală

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații despre schimbarea din viața sa!
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații despre schimbarea din viața sa!
Cine este milionarul din Buzău care a dus-o la altar pe Teodora Bănică! Concurenta de la Casa Iubirii se pregătește să devină mamă
Cine este milionarul din Buzău care a dus-o la altar pe Teodora Bănică! Concurenta de la Casa Iubirii se pregătește să devină mamă
Ian, în mijlocul unui scandal monstru după Insula Iubirii! A fost amenințat cu bătaia
Ian, în mijlocul unui scandal monstru după Insula Iubirii! A fost amenințat cu bătaia
Iulia Vântur, deghizată în agent de pază pentru a ajunge în camera de hotel a iubitului secret: „Îi puneam o șapcă și o îmbrăcam în salopetă”
Iulia Vântur, deghizată în agent de pază pentru a ajunge în camera de hotel a iubitului secret: „Îi puneam o șapcă și o îmbrăcam în salopetă”
Lovitură cruntă pentru Firicel din Las Fierbinți. Toma Cuzin riscă ani grei de pușcărie după ultima sa faptă
Lovitură cruntă pentru Firicel din Las Fierbinți. Toma Cuzin riscă ani grei de pușcărie după ultima sa faptă
A traversat Siberia, a trecut înot Marea Caspică și a ajuns acasă după 28 de ani! O aventură începută cu 500 de dolari
Mediafax
A traversat Siberia, a trecut înot Marea Caspică și a ajuns acasă după 28 de ani! O aventură începută cu 500 de dolari
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
Gandul.ro
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Horoscop. Moment de cotitură pentru trei zodii. Din 8 noiembrie încep doi ani de transformări care le pot schimba viața
Adevarul
Horoscop. Moment de cotitură pentru trei zodii. Din 8 noiembrie încep doi ani de transformări care le pot schimba viața
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele de la botezul din Timișoara
Digi24
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele de la botezul din Timișoara
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Mediafax
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport.ro
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții?
Click.ro
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții?
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Digi 24
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în Florida. Explicațiile unui pilot
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Digi24
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
Gandul.ro
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Cum să cureți perfect cârpele murdare de bucătărie?! De ce nu trebuie să le pui niciodată în mașina de spălat
Mediafax Spania
Cum să cureți perfect cârpele murdare de bucătărie?! De ce nu trebuie să le pui niciodată în mașina de spălat
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.