Cine este milionarul din Buzău care a dus-o la altar pe Teodora Bănică! Concurenta de la Casa Iubirii se pregătește să devină mamă

A spus adio „Casei Iubirii” și și-a găsit fericirea în brațele unui om de afaceri din Buzău! Teodora Bănică s-a căsătorit și se pregătește să devină mamă. Cine este bărbatul care a cucerit-o și cum a început povestea lor? CANCAN.RO are în exclusivitate imagini și interviuri cu cei doi, dar și dezvăluiri despre noul capitol din viața lor!

Teodora Bănică a devenit cunoscută publicului în 2024, odată cu participarea la cel de-al treilea sezon al emisiunii „Casa Iubirii”, de la Kanal D. În competiție, a atras atenția prin apropierea de Denis Dorobanțu, însă parcursul său a fost marcat și de un episod controversat. În ianuarie 2025, Teodora și Robi au fost descalificați din emisiune, după ce s-au întâlnit în afara platourilor, încălcând regulamentul competiției. După plecarea din emisiune, numele tinerei a revenit în atenția publicului și în urma unor apariții alături de foști concurenți de la „Insula Iubirii”. În septembrie 2025, Teodora a fost surprinsă în compania lui Teo Costache, imaginile în care cei doi se țineau de mână alimentând zvonurile despre o posibilă relație. Ulterior, acesta a precizat că între ei nu a existat o poveste de dragoste. În aceeași perioadă, presa a scris și despre o posibilă apropiere de Alin Simoiu.

„Publicul nu îl cunoaște pe soțul meu. Nu are tangențe cu online-ul”

Dincolo de aparițiile care au ținut-o în atenția presei, Teodora și-a construit treptat un alt drum. A făcut primii pași în televiziune în postura de reporter, iar în plan sentimental și-a găsit fericirea alături de Dragoș Șerban, un om de afaceri din Buzău. Cei doi se cunoșteau de mult timp, fiind din același oraș, însă relația lor a evoluat până la căsătorie. Acum, cei doi se pregătesc să devină părinții unei fetițe.

CANCAN: Cum l-ai cunoscut pe Dragoș? Unde v-ați întâlnit prima dată?

Teodora Bănică: Suntem din același oraș și ne cunoaștem de mult timp. Cererea în căsătorie a fost însă o surpriză organizată de Dragoș. Eu credeam că mergem la un eveniment, dar, de fapt, întregul eveniment era pregătit pentru mine, într-un cadru de vis.

CANCAN: Cu ce te-a cucerit Dragoș și ce are el diferit față de bărbații pe care i-ai cunoscut înainte?

Teodora Bănică: Este diferit față de mulți alți bărbați prin maturitatea, iubirea și sinceritatea de care mi-a dat dovadă.

CANCAN: Care a fost cel mai greu moment din relația voastră până la nuntă?

Teodora Bănică: Nu am avut momente grele. Relația a decurs firesc, frumos, cu mici discuții, ca în oricare alta, dar care nu au făcut altceva decât să ne întărească.

CANCAN: A existat cineva care nu a fost de acord cu relația voastră?

Teodora Bănică: Nu a existat nimeni care să fie împotriva relației noastre.

CANCAN: Ce nu știe publicul despre soțul tău?

Teodora Bănică: Publicul nu îl cunoaște pe soțul meu, fiind o persoană care nu are tangențe cu online-ul. Pentru că eu am hotărât, foarte mult timp, să țin relația ferită de ochii publicului, atât pentru bunăstarea relației noastre, cât și pentru familia lui și a mea, consider că a fost una dintre cele mai bune alegeri. Am făcut relația publică în online doar pentru ca oamenii care mă îndrăgesc să știe că sunt fericită, împlinită și că am tot ce îmi doresc alături de el. În ceea ce privește activitatea mea online, am fost absentă o perioadă pentru că îmi doresc să mă bucur de această etapă frumoasă din viața mea. Cu siguranță mă voi întoarce și la activitatea mea, însă prioritar acum, atât pentru mine, cât și pentru soțul meu, este sarcina și faptul ca totul să decurgă bine pentru fetița noastră.

CANCAN: Cum a reacționat Dragoș când a văzut imaginile tale din emisiune?

Teodora Bănică: Nu a avut nimic de obiectat în legătură cu parcursul meu în emisiune.

CANCAN: Mai păstrezi legătura cu foștii colegi de la „Casa Iubirii”?

Teodora Bănică: Da, cu Alexandra și Gagea, care, din păcate, nu au putut fi prezenți la cununia noastră civilă, dar cu siguranță vor fi la nuntă. „Casa Iubirii” este de domeniul trecutului, dar, într-adevăr, eu și multe persoane de acolo nu eram pe aceeași lungime de undă. Mai bine că drumurile noastre s-au separat, drept urmare am păstrat legătura cu foarte puțini dintre foștii mei colegi.

La rândul său, Dragoș nu își ascunde emoția și recunoaște că urmează cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Soțul Teodorei spune că venirea pe lume a fetiței le-a adus o bucurie și mai mare și că abia așteaptă să își țină fiica în brațe.

Sunt un bărbat împlinit și fericit că am alături femeia pe care o iubesc și alături de care îmi voi petrece restul vieții. Logodna noastră a fost un moment special, însă vestea că vom avea o fetiță a făcut ca fericirea să fie și mai mare. Abia aștept să devin tată, să-mi cunosc prințesa și să le ofer amândurora toată dragostea și grija mea. Pentru mine, familia este cea mai mare realizare, iar acum simt că am tot ce mi-aș putea dori. Urmează cel mai frumos capitol din viața noastră!

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