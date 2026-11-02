Gabi Bădălău, prima reacție după ce Claudia Pătrășcanu a cerut să fie decăzut din drepturile părintești: ”S-a umplut paharul!”

Gabi Bădălău, prima reacție după ce Claudia Pătrășcanu a cerut să fie decăzut din drepturile părintești: ”S-a umplut paharul!”
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Claudia Pătrășcanu, proces împotriva fostului soț, Gabi Bădălău
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Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu ia amploare, iar de această dată, afaceristul a decis să își spună public nemulțumirile. Acesta susține că fosta soție ar fi cerut în instanță să fie decăzut din drepturile părintești și este revoltat de solicitările care, în opinia sa, l-ar putea împiedica să petreacă timp alături de copiii săi.

După mai mulți ani de neînțelegeri și procese, relația dintre cei doi foști parteneri este din nou marcată de acuzații. Gabi Bădălău a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat că a preferat de multe ori să nu vorbească public despre problemele dintre ei, pentru a-și proteja cei doi băieți, Gabriel și Nicolas.

Cum a reacționat Gabi Bădălău la cererea Claudiei Pătrășcanu în instanță

Afaceristul a mărturisit că între el și Claudia Pătrășcanu au existat numeroase dispute legate de bani, procese și întreținerea copiilor. Totuși, vestea că fosta soție a solicitat în instanță restricționarea drepturilor sale de tată l-a înfuriat. Gabi Bădălău afirmă că artista ar fi cerut inclusiv ca întâlnirile cu băieții să aibă loc doar pentru câteva ore, la domiciliul ei și în prezența sa, dar și a unui psiholog.

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„Astăzi, pentru mine, s-a umplut paharul! Scriu aceste rânduri cu o durere și o revoltă pe care cu greu le pot exprima în cuvinte. Am tăcut mult. Am înghițit multe nedreptăți. Am ales de nenumărate ori să nu răspund public, să nu alimentez conflicte, să nu expun lucruri din viața noastră privată.

Am făcut-o pentru cei doi băieți ai mei, Nicolas și Gabriel. Pentru liniștea lor. Și pentru că, indiferent de ce s-a întâmplat între noi, Claudia rămâne mama copiilor mei. Am avut conflicte financiare, executări silite, procese și neînțelegeri legate de sume foarte mari de bani, inclusiv plăți despre care susțin că au fost făcute pentru întreținerea copiilor și care astăzi sunt contestate. Am ales să-mi caut dreptatea în instanță”, a declarat Gabi Bădălău, pe Instagram.

De asemenea, Gabi Bădălău susține că nu ar mai putea petrece vacanțele de vară și weekendurile alături de copii în condițiile dorite.

„Dar ceea ce am aflat astăzi depășește, pentru mine, orice conflict financiar și orice neînțelegere între doi foști soți. Astăzi am aflat că mama copiilor mei a cerut în instanță decăderea din drepturile părintești.

Astăzi am aflat că a solicitat să nu mai petrec vacanțele de vară din anii următori cu băieții mei! Astăzi am aflat că a cerut să nu mai pot petrece weekendurile cu ei, iar întâlnirile noastre să fie limitate la câteva ore, în prezența ei și a unui psiholog, la domiciliul ei!”, a scris Gabi Bădălău, pe rețelele de socializare.

Acesta susține că Nicolas se află de aproape cinci luni la el și că ar vrea să îl înscrie la o școală din București, pentru a nu pierde cursurile. În același timp, afaceristul spune că îi este dor de Gabriel, băiatul cel mare, pe care afirmă că nu a mai reușit să îl vadă de mult timp.

Claudia Pătrășcanu are, însă, o altă poziție. Artista își dorește ca Nicolas să se întoarcă în Constanța, să își continue studiile și activitățile sportive. Totodată, aceasta consideră că fostul soț trebuie să respecte hotărârile judecătorești.

CITEȘTE ȘI: Gabi Bădălău, apariție neașteptată alături de fiul cel mic, în plin scandal cu Claudia Pătrășcanu! Unde au mers împreună

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