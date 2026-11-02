Ce relație este între Aris Eram și Ramona Olaru, de fapt: ”De asta merge cu mine la evenimente”

Aparițiile tot mai dese ale Ramonei Olaru alături de Aris Eram au atras atenția publicului și au dat naștere mai multor speculații. Momentele în care cei doi au fost surprinși împreună au stârnit curiozitatea celor care au încercat să afle dacă între ei există mai mult decât o simplă relație de amiciție.

Asistenta TV a decis să facă lumină în privința acestor presupuneri și să explice contextul în care fiul Andreei Esca ajunge să o însoțească la diferite evenimente. Astfel, Ramona Olaru a oferit lămuriri cu privire la apropierea dintre ei. Șatena a pus lucrurile într-o perspectivă diferită față de cea vehiculată în spațiul public.

Ce se află în spatele aparițiilor comune

Faptul că Ramona Olaru și Aris Eram au fost surprinși împreună în repetate rânduri a stârnit numeroase comentarii. Cum aparițiile cu cei doi au devenit tot mai dese, nu au întârziat să apară nici întrebările legate de natura relației lor.

Vedeta a ales să clarifice situația și să explice de ce Aris Eram este prezent alături de ea la anumite evenimente. Prin precizările sale, Ramona Olaru a dorit să înlăture interpretările apărute în urma acestor întâlniri. Ea a oferit o explicație clară pentru apropierea observată de cei din jur.

În cadrul emisiunii matinale în care este asistentă, vedeta a mărturisit că Aris este tot mai prezent alături de ea pentru a o fotografia.

„Aris mi-a făcut poza. De-aia merge cu mine la evenimente. L-a învățat soră-sa să facă poze foarte bine.”, a spus Ramona Olaru.

Vedeta se pregătește pentru o nouă etapă profesională: va juca într-o comedie românească

Dincolo de proiectele în care este implicată în televiziune, Ramona Olaru își îndreaptă atenția și către lumea cinematografiei. Asistenta TV explorează un domeniu nou pentru ea și se pregătește să debuteze pe marele ecran, după ce a început să urmeze cursuri de actorie.

Mai mult, aceasta a reușit deja să obțină un rol principal într-o producție de comedie românească. Proiectul reprezintă o oportunitate importantă pentru vedetă, care își dorește să descopere și să valorifice latura artistică.

Despre această experiență și despre personajul pe care îl va interpreta, Ramona Olaru a vorbit deschis. Ea a mărturisit că rolul are numeroase asemănări cu propria sa personalitate.

„O să joc într-un film. Filmăm într-un film, o comedie românească, evident, și o să fiu protagonista acesteia. Să știi că nu sunt nici rea, nici bună. Sunt o persoană care se aseamănă foarte mult cu mine, pentru că trebuie să fac glume din multe situații. Deci o să fie amuzant, o să fiu eu, în mare parte. Mie mi-a plăcut dintotdeauna partea asta. Am fost conștientă că nu pot să o accesez dacă nu învăț niște lucruri înainte”, a dezvăluit asistenta TV.

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