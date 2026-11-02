Doliu în familia Corneliei și a lui Lupu Rednic! Artista este devastată: „Nu am cuvinte”

Cornelia și Lupu Rednic traversează momente extrem de grele, după ce au pierdut o persoană dragă, care a făcut parte din viața lor timp de mai bine de 20 de ani. Cei doi interpreți de muzică populară sunt profund afectați de dispariția prietenului lor, Gheorghiță, cu care au împărtășit numeroase amintiri și momente speciale. Vestea tristă a fost făcută publică pe rețelele de socializare, unde artista a transmis un mesaj de rămas-bun.

Cornelia și Lupu Rednic se numără printre cele mai apreciate cupluri din muzica populară românească, atât pentru activitatea artistică, cât și pentru povestea lor de viață. De această dată, însă, cei doi se confruntă cu o pierdere care le-a adus multă suferință. Prietenul lor, Gheorghiță, s-a stins din viață.

Cornelia și Lupu Rednic sunt în doliu!

Legătura dintre familia Rednic și Gheorghiță s-a construit în decursul a peste două decenii, perioadă în care cei trei au devenit extrem de apropiați.

Chiar și atunci când distanța îi împiedica să se întâlnească, aceștia continuau să țină legătura. Pentru Cornelia și Lupu Rednic, fiecare revedere cu prietenul lor reprezenta un moment deosebit, iar conversațiile telefonice făceau parte din rutina zilnică. Tocmai de aceea, vestea morții sale a venit ca o lovitură devastatoare.

Cornelia Rednic a ales să își exprime suferința în mediul online, unde a transmis un mesaj de adio și a rememorat relația specială pe care au avut-o de-a lungul anilor. Artista și-a arătat regretul profund pentru plecarea prematură a celui pe care îl considera mai mult decât un simplu prieten.

„Prietenul nostru drag, frățiorul nostru Gheorghiță… ai plecat atât de repede, ai lăsat un gol imens în inimile noastre… am trăit o prietenie adevărată vreme de peste 20 de ani, fiecare revedere era o imensă bucurie, vorbeam la telefon zilnic, erai parte din viața noastră. Cât de triști ne-ai lăsat, cât ne vei lipsi… nu am cuvinte. Dumnezeu să-ți odihnească sufletul, prieten drag!”, a transmis Cornelia în mediul online.

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