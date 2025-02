Mama lui Lupu Rednic a făcut închisoare! Care e motivul: „Orice părinte face tot ce-i mai bun pentru copilul lui”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” i-a avut ca invitați pe celebrii interpreți de muzică populară Cornelia și Lupu Rednic. Cei doi artiști, care formează un cuplu de peste 32 de ani, au împărtășit povești din viața lor personală și profesională, oferind momente de sinceritate și emoție.

În cadrul interviului, Cornelia și Lupu Rednic au vorbit despre valorile cu care au crescut și despre rolul esențial pe care l-au avut părinții lor în formarea caracterului lor. Lupu Rednic povestit despre mama sa, o femeie simplă, dar extrem de inteligentă, care a trecut prin momente grele pentru a-și proteja familia. Într-un episod impresionant, a relatat cum mama sa a ajuns să facă închisoare pentru a-și apăra drepturile.

Mama cunoscutului artist de muzică populară Lupu Rednic a trecut printr-o încercare dramatică în perioada regimului comunist. Femeia a ajuns în închisoare după ce a fost implicată într-un conflict cu autoritățile locale privind o bucată de pământ.

Într-o perioadă în care colectivizarea era impusă cu strictețe, mama lui Lupu Rednic a încercat să-și protejeze proprietatea și să își asigure un viitor mai bun pentru cei cinci copii ai săi. Cu o inteligență nativă remarcabilă, ea a reușit să evite înscrierea în Cooperativele Agricole de Producție (CAP) pentru o vreme. Totuși, o situație nefericită a făcut ca autoritățile să o păcălească și să îi ia terenul, moment în care a decis să își caute dreptatea în instanță.

Curajul ei de a contesta decizia statului i-a adus însă mari probleme. După ce a intentat un proces pentru recuperarea terenului pierdut, a fost arestată și condamnată la închisoare, fiind încarcerată la Sighetul Marmației. Aceasta a fost o pedeapsă drastică pentru o mamă care nu a dorit decât să își apere bunurile și să asigure un trai decent copiilor săi.

Adrian Artene: „Găsim în învățătura mamei, găsim în învățătura tatălui de fiecare dată, găsim bucăți mari în interiorul nostru, zidite în noi și nu numai în noi. Iată, mă uit la voi acum și în interiorul familiei voastre”

Lupu Rednic: „A venit colectivizarea. Ei au păcălit pe toți, nu sunt scris în colectiv, în CAP. Avea cinci copii. Iar pe o singură dată au păcălit-o președintele, cum era atunci, a comunei, de la un teren. Era un teren, zice că nu poate să fie comasat, că e în agricolul vechi. I-a dat președintele sfatului popular, cum era atunci, că i-a dus mama o horincă la un nebunit și i-a zis că nu o știi, că am adus-a coconii și vine și i s-o făcum el și odată aia. El era poate un pic și ciupit, când și-o dat seama în cealaltă zi, a venit acasă la mama, zice, mai ai scrisoarea aia? Ce mai am? Hai, zice, că am uitat să trec ceva în ea. Dar aici mama o păcălit-o și-a luat scrisoarea

O rupt-o. Maică-mea nu s-a lăsat de un teren, o dat-o în judecată și o arestat-o și maică-mea a făcut pușcărie la pușcăria din Sighetul Marmoției. Da. Da. Și mă uit acum alte mame, nu uite, mă zic așa, cum a fost maică-mea așa, părinți oameni care sunt la țară, pentru o palmă de pământ, au riscat libertatea pentru copii. Și când mă uit alte mame, își părăsesc copiii și invers, și copiii își părăsesc părinții, care e foarte urât și foarte dureros.”

Cornelia Rednic: „Și să știi că am observat pe foarte mulți tineri, se vede pe ei când au o bună creștere de la părinți. Îi vezi cum vorbesc. Există o emisiune cu copiii, o emisiune, mă rog, nu știu, cred că e tot așa pe YouTube-ul să, nu cred că e la vreo televiziune, și vin copiii și spun lucruri. Atât de bine se vede

în casa în care se citește, în casa în care sunt vorbite în casă lucruri frumoase și în casa în care nu sunt vorbite în casă lucruri frumoase.

Așa suntem și noi. Rodul iubirii și a traiului din casă a părinților noștri. Și a educației. A educației. Părinții mei n-au știut să-mi zică să-mi de o educație în sensul de a citi, de a face nu știu ce, că ei n-au fost niște oameni intelectuali. Dar prin comportamentul lor frumos și normal și prin iubirea care a fost în casa noastră… În puterea exemplului. Exact. Eu la părinții mei nu ne-am auzit niciodată să se certe. Acum că sunt mai în vârstă, sunt mai ceartă acum, știi? Dar nu am auzit în viața mea să se certe, să nu se iubească sau să existe gelozie. Păi de aceea și eu pot să fiu așa. Pentru că așa am crescut. ”