E oficial: Dansez pentru tine revine! Anunțul oficial făcut de Pro TV

Pro TV pregătește o grilă ambițioasă pentru primăvara anului 2027 și readuce pe ecran unul dintre cele mai iubite formate din istoria postului. În plus, televiziunea mizează pe producții noi, seriale consacrate și formate internaționale adaptate pentru publicul din România.

La mijlocul toamnei, Pro TV a prezentat oficial oferta de programe pentru primăvara lui 2027. Principala surpriză este revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, format care a reprezentat un adevărat fenomen de televiziune în urmă cu aproximativ două decenii. Totodată, postul pregătește lansarea unor producții noi și continuarea unor proiecte deja consacrate.

Revine unul dintre cele mai cunoscute show-uri ale postului

După ani de absență din grila de programe, „Dansez pentru tine” va reveni în oferta Pro TV. Formatul, considerat unul dintre cele mai de succes proiecte de divertisment din istoria televiziunii, se va regăsi din nou în programul postului începând din primăvara anului 2027.

Pe lângă această relansare, Pro TV continuă să investească în producții de divertisment și ficțiune. Serialul „Băieți Buni: Pe Viață” va avea un nou sezon, iar postul anunță și alte proiecte pregătite pentru următoarea perioadă.

Formate noi și extinderea unor universuri deja consacrate

Printre noutățile anunțate se numără „Most Wanted”, un format internațional care urmează să fie adaptat pentru publicul local. De asemenea, va fi lansat serialul „Tati Time”, proiect care extinde universul construit de filmele „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Grila de primăvară va include și varianta românească a celebrului format „Kitchen Nightmares”, care va fi difuzată sub denumirea „Pe muchie de cuțit”. În același timp, telespectatorii vor putea urmări și un sezon special „MasterChef Celebrity”.

Românii au talent, Las Fierbinți și Săriți de pe Fix continuă

În zona producțiilor deja consacrate, Pro TV anunță un nou sezon al emisiunii „Românii au talent”. Una dintre noutăți este cooptarea Nadiei Comăneci în juriul show-ului de talente.

Tot în primăvara anului 2027 vor reveni pe micile ecrane „Săriți de pe Fix” și serialul „Las Fierbinți”, două dintre cele mai urmărite producții din portofoliul postului.

Referitor la strategia noii grile de programe, Christian Anting, noul CEO al Pro TV, a declarat:

„Pro TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiţia noastră este să o consolidăm şi mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, poveşti care captivează şi surprind, precum şi idei noi care ne duc mai departe. Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună şi le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV”.

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