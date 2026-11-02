E oficial: Dansez pentru tine revine! Anunțul oficial făcut de Pro TV

E oficial: Dansez pentru tine revine! Anunțul oficial făcut de Pro TV
Dansez pentru tine
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pro TV pregătește o grilă ambițioasă pentru primăvara anului 2027 și readuce pe ecran unul dintre cele mai iubite formate din istoria postului. În plus, televiziunea mizează pe producții noi, seriale consacrate și formate internaționale adaptate pentru publicul din România.

La mijlocul toamnei, Pro TV a prezentat oficial oferta de programe pentru primăvara lui 2027. Principala surpriză este revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, format care a reprezentat un adevărat fenomen de televiziune în urmă cu aproximativ două decenii. Totodată, postul pregătește lansarea unor producții noi și continuarea unor proiecte deja consacrate.

Revine unul dintre cele mai cunoscute show-uri ale postului

După ani de absență din grila de programe, „Dansez pentru tine” va reveni în oferta Pro TV. Formatul, considerat unul dintre cele mai de succes proiecte de divertisment din istoria televiziunii, se va regăsi din nou în programul postului începând din primăvara anului 2027.

Pe lângă această relansare, Pro TV continuă să investească în producții de divertisment și ficțiune. Serialul „Băieți Buni: Pe Viață” va avea un nou sezon, iar postul anunță și alte proiecte pregătite pentru următoarea perioadă.

Formate noi și extinderea unor universuri deja consacrate

Printre noutățile anunțate se numără „Most Wanted”, un format internațional care urmează să fie adaptat pentru publicul local. De asemenea, va fi lansat serialul „Tati Time”, proiect care extinde universul construit de filmele „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Grila de primăvară va include și varianta românească a celebrului format „Kitchen Nightmares”, care va fi difuzată sub denumirea „Pe muchie de cuțit”. În același timp, telespectatorii vor putea urmări și un sezon special „MasterChef Celebrity”.

Românii au talent, Las Fierbinți și Săriți de pe Fix continuă

În zona producțiilor deja consacrate, Pro TV anunță un nou sezon al emisiunii „Românii au talent”. Una dintre noutăți este cooptarea Nadiei Comăneci în juriul show-ului de talente.

Tot în primăvara anului 2027 vor reveni pe micile ecrane „Săriți de pe Fix” și serialul „Las Fierbinți”, două dintre cele mai urmărite producții din portofoliul postului.

Referitor la strategia noii grile de programe, Christian Anting, noul CEO al Pro TV, a declarat:

„Pro TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiţia noastră este să o consolidăm şi mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, poveşti care captivează şi surprind, precum şi idei noi care ne duc mai departe. Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună şi le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV”.

CITEŞTE ŞI: Pro TV s-a trezit în hora scandalului de la Insula Iubirii. Cum a ajuns postul din Pache Protopopescu să fie considerat vinovat pentru ultima decizie CNA care vizează Antena 1

Transfer surpriză în televiziune! O vedetă de la Antena 1 a semnat cu Pro TV

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
ANM a anunțat când scăpăm de ploi. Revine vremea caldă în București
ANM a anunțat când scăpăm de ploi. Revine vremea caldă în București
Postul Crăciunului 2026. Când începe și în ce zile este dezlegare la pește
Postul Crăciunului 2026. Când începe și în ce zile este dezlegare la pește
Doliu în jurnalismul românesc! Ioan Popescu a murit
Doliu în jurnalismul românesc! Ioan Popescu a murit
Paul Hitter redeschide „Groapa” lui Eugen Barbu
Paul Hitter redeschide „Groapa” lui Eugen Barbu
Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea prezintă expoziția „Mihai Cismaru – Pictura regăsită”, care va avea loc în perioada 04 Noiembrie – 05 Decembrie 2026. Invitați: curatorul Damian Florea –Președinte al Fundației Jean Louis Calderon și Maria Munteanu – istoric de artă
Fundația Culturală Ilfoveanu & Badea prezintă expoziția „Mihai Cismaru – Pictura regăsită”, care va avea loc în perioada 04 Noiembrie – 05 Decembrie 2026. Invitați: curatorul Damian Florea –Președinte al Fundației Jean Louis Calderon și Maria Munteanu – istoric de artă
SURPRIZĂ la prezidențialele din 2030? Un fost consilier al lui Băsescu anunță că vrea să ajungă președinte
Mediafax
SURPRIZĂ la prezidențialele din 2030? Un fost consilier al lui Băsescu anunță că vrea să ajungă președinte
Tucker Carlson susține că prim-ministrul Israelului, Netanyahu, face presiuni asupra lui Trump pentru a lansa un atac nuclear asupra Iranului. „Bibi îl sună în fiecare zi pentru asta”. Ce oficiali americani s-ar opune planului
Gandul.ro
Tucker Carlson susține că prim-ministrul Israelului, Netanyahu, face presiuni asupra lui Trump pentru a lansa un atac nuclear asupra Iranului. „Bibi îl sună în fiecare zi pentru asta”. Ce oficiali americani s-ar opune planului
Imagini demențiale din casa Anamariei Prodan și a lui Ronald Gavril din SUA! „Iubirea mea e cel mai bun bucătar”, spune impresara, în prosop de baie. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini demențiale din casa Anamariei Prodan și a lui Ronald Gavril din SUA! „Iubirea mea e cel mai bun bucătar”, spune impresara, în prosop de baie. EXCLUSIV
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Prima reacție a lui Grindeanu, după criticile privind botezul familiei Simonis
Digi24
Prima reacție a lui Grindeanu, după criticile privind botezul familiei Simonis
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Mediafax
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Prosport.ro
„Strălucitoare”. Prezentatoarea TV a atras toate privirile cu apariția ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Marcel Ciolacu ar fi renunțat la nunta cu Sorina Docuz după scandalul ținutelor de lux de la botezul copilului lui Alfred Simonis
Click.ro
Marcel Ciolacu ar fi renunțat la nunta cu Sorina Docuz după scandalul ținutelor de lux de la botezul copilului lui Alfred Simonis
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis
Digi 24
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
Digi24
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Tucker Carlson susține că prim-ministrul Israelului, Netanyahu, face presiuni asupra lui Trump pentru a lansa un atac nuclear asupra Iranului. „Bibi îl sună în fiecare zi pentru asta”. Ce oficiali americani s-ar opune planului
Gandul.ro
Tucker Carlson susține că prim-ministrul Israelului, Netanyahu, face presiuni asupra lui Trump pentru a lansa un atac nuclear asupra Iranului. „Bibi îl sună în fiecare zi pentru asta”. Ce oficiali americani s-ar opune planului
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Cum să cureți perfect cârpele murdare de bucătărie?! De ce nu trebuie să le pui niciodată în mașina de spălat
Mediafax Spania
Cum să cureți perfect cârpele murdare de bucătărie?! De ce nu trebuie să le pui niciodată în mașina de spălat
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.