Bogdan Mocanu de la „Burlacii”, momentul adevărului. A fost sau n-a fost înșelat? „Ar fi una dintre cele mai mari traume”

Bogdan Mocanu de la „Burlacii”, momentul adevărului. A fost sau n-a fost înșelat? „Ar fi una dintre cele mai mari traume”
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Bogdan Mocanu a vorbit fără ocolișuri despre unul dintre cele mai sensibile subiecte dintr-o relație: infidelitatea. Concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis” a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, de ce gândul că ar putea fi înșelat îl sperie atât de mult, ce experiență din trecut l-a marcat și care este, în opinia lui, unul dintre cele mai toxice comportamente într-un cuplu.

Deși spune că nu a fost înșelat, Bogdan recunoaște că o despărțire din trecut, urmată la scurt timp de apariția unei alte persoane în viața fostei partenere, l-a făcut să sufere.

„Înșelatul ar fi una dintre cele mai mari traume prin care aș putea să trec”

Când vine vorba despre iubire, încrederea pare să fie unul dintre lucrurile peste care Bogdan Mocanu nu ar putea trece cu ușurință. Întrebat dacă a fost vreodată înșelat, concurentul a mărturisit că, din câte știe, nu s-a confruntat cu o asemenea situație. Nici nu și-ar dori să afle că a fost trădat, pentru că o astfel de experiență ar avea un impact puternic asupra sa.

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„Din câte știu eu, nu am fost înșelat niciodată, dar nici nu aș vrea să aflu că am fost. Cred că înșelatul ar fi una dintre cele mai mari traume prin care aș putea să trec”, a povestit Bogdan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„A fost groaznic, a fost o traumă”

Chiar dacă nu vorbește despre o infidelitate confirmată, acesta a trecut printr-o experiență sentimentală care l-a afectat profund. După una dintre despărțirile sale, a aflat că fosta parteneră începuse să vorbească cu altcineva înainte. Pentru el, vestea a fost greu de digerat, iar gândul că lucrurile ar fi putut începe înainte de încheierea relației ar fi făcut totul și mai dureros.

Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu bagă mâna-n foc că nu a fost înșelat

„M-am despărțit de o fată și, la o săptămână sau două, am aflat că deja începuse să vorbească cu altcineva și a fost groaznic, a fost o traumă pentru mine. Deci, dacă s-ar fi întâmplat mai devreme să vorbească cu altcineva, ar fi fost traumatizant, real vorbind”, a explicat concurentul.

„N-am fost curios nici măcar cu gândul despre altă femeie”

Dar cum stau lucrurile atunci când rolurile se inversează? Bogdan spune că, în aproape zece ani de relații, nu a fost interesat de o altă femeie cât timp era implicat într-un cuplu. Fidelitatea este, așadar, un subiect pe care îl tratează cu seriozitate și despre care vorbește fără să își ascundă vulnerabilitatea.

„Iar de înșelat, nu știu… Cred că în aproape zece ani de zile pot să zic cu mândrie că n-am fost curios nici măcar cu gândul despre altă femeie în momentul în care eram într-o relație”, mărturisește Bogdan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce îl deranjează cel mai mult într-o relație și de ce simte nevoia să dețină controlul

Întrebat ce consideră toxic într-o relație, atât din partea partenerei, cât și din partea sa, concurentul a identificat două comportamente care pot influența echilibrul unui cuplu. În cazul partenerei, spune că îl deranjează atunci când aceasta se lasă prea ușor influențată de cei din jur. Fie că este vorba despre prietene sau despre familie, Bogdan consideră că sfaturile oferite din exterior pot complica lucrurile atunci când cei care le dau nu cunosc întreaga poveste și circumstanțele reale ale relației.

„Din partea partenerei mi se pare să fie ușor influențabilă și aici mă refer la prietene, familie, mă rog, oameni care efectiv vor să dea sfaturi, dar care nu sunt în mijlocul situației sau nu știu circumstanțele exacte și dau sfaturi”, a explicat el.

„La mine mi se pare foarte toxic”

Când vine vorba despre propriile defecte, Bogdan recunoaște că dorința de a deține controlul poate fi interpretată drept un comportament toxic. El susține că această nevoie vine din încrederea pe care o are în sine și din dorința de a proteja relația.

„La mine mi se pare foarte toxic, dar în același timp benefic pentru relație, faptul că îmi doresc mereu să dețin controlul. În capul meu nu este toxic neapărat, dar poate fi interpretat ca fiind toxic. Eu am încredere în mine, știu că îmi doresc tot ce e mai bun pentru relația noastră și de asta tind să dețin controlul, pentru a fi conștient de toate pericolele care ne pot ieși în cale, espre orice situație și despre cum ar trebui să o gestionez”, a recunocut concurentul.

Prin ce a trecut Bogdan Mocanu în „Burlacii: Foc în Paradis”

Simpaticul concurent a ajuns să vorbească despre unele dintre cele mai dureroase momente din viața sa. Într-o discuție cu Nicoleta Balint și Constanția Cornitel, subiectul dorinței de a deveni tată a scos la iveală o rană pe care concurentul încă o poartă. Întrebat dacă nu ar avea nevoie de o femeie matură, pregătită să devină mamă, Bogdan nu a mai putut continua conversația. Experiența prin care a trecut alături de fosta iubită, Iasmina, și pierderea sarcinii l-au afectat profund, iar acesta a recunoscut că subiectul îi provoacă în continuare multă suferință. „Nu pot! Stop. O să îmi vină să plâng pe bune”, a spus el în emisiune.

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