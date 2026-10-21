Război total la Burlacii: Foc în Paradis. Tina și Roxana Lite au dus în online conflictul de la Pro TV și spiritele s-au încins

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Tensiunile din emisiunea „Burlacii: Foc în paradis” nu s-au încheiat odată cu difuzarea episodului. Un conflict care le-a avut în prim-plan pe Tina și Roxana Lite a continuat în mediul online, unde cele două au ajuns să își transmită mesaje cu subînțeles și să își conteste reciproc atitudinea din timpul filmărilor.

Discuțiile au pornit de la un moment tensionat din cadrul show-ului, în care mai multe persoane au fost implicate. Ulterior, imaginile difuzate și reacțiile apărute pe rețelele sociale au readus subiectul în atenția publicului. Ceea ce părea inițial un conflict punctual s-a transformat într-un schimb de replici.

Roxana Lite a vorbit despre tensiunile din timpul filmărilor

După apariția episodului, Roxana Lite a ales să își expună perspectiva asupra situației prin intermediul unor mesaje publicate pe Instagram. Aceasta a explicat că nu ar fi avut un conflict personal cu Tina înainte de discuția respectivă, însă ar fi perceput o anumită tensiune din partea ei.

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Roxana a vorbit și despre dificultatea de a gestiona un asemenea moment în condițiile presiunii constante din timpul filmărilor. Potrivit explicațiilor sale, nu ar fi auzit toate replicile rostite în timpul confruntării, unele dintre acestea fiindu-i cunoscute abia după ce episodul a fost urmărit de public.

În același timp, ea consideră că modul în care o persoană se adresează cuiva care nu i-a făcut nimic rău poate spune multe despre felul în care aceasta gestionează conflictele. Roxana a lăsat să se înțeleagă că este mulțumită de felul în care a reacționat și că nu regretă că a ales să nu răspundă provocărilor în aceeași manieră.

„Vreau să ştiţi şi părerea mea despre episodul 22 din @burlaciifocinparadis, mai exact despre conflictul cu Tina.
Eu nu am avut nimic personal cu ea, dar simţeam tensiunea din partea ei. În timpul discuției nici nu am auzit toate jignirile. Pe unele le-am descoperit acum, odată cu voi.
Consider că felul în care alegi să vorbeşti cu un om care nu ți-a făcut nimic rău spune multe despre tine. Sunt mândră de felul în care am gestionat situaţia, chiar dacă eram supusă unui stres continuu. Nu am simțit nevoia să răspund cu aceeași monedă şi nici acum nu regret asta.”, a transmis Roxana.

Tina a reacționat și a contestat versiunea prezentată de Ruxandra

Nici Tina nu a rămas indiferentă la comentariile apărute după difuzarea episodului. Aceasta a publicat, la rândul său, mesaje în care a contestat felul în care a fost prezentată situația și a criticat interpretarea oferită de Roxana.

Tina a susținut că anumite aspecte ale conflictului ar fi fost scoase din context și a insistat asupra necesității de a ține cont de succesiunea evenimentelor. Ea a precizat că nu ar fi fost prezentă de la începutul discuției și că ar fi fost chemată ulterior să participe la conversație.

În versiunea sa, tensiunile ar fi fost alimentate de o altă participantă, iar reacțiile care au urmat trebuie înțelese în contextul întregului schimb de replici. Prin această intervenție, Tina a respins perspectiva potrivit căreia Ruxandra ar fi fost singura persoană care a gestionat situația într-o manieră echilibrată.

„@roxanalite.ro Deci eu înţeleg ca tu îți aperi „prietena” pe lângă faptul ca faci pe filozoafa reborn, dar nu scoate din context! Ştii bine ca nici nu eram prezentă și am fost chemată ulterior de @andreeaeremiaa la discuție și vezi ca prietena ta a pornit țipetele, ca se marginalizează singură şi are tot felul de sentimente de o încearcă în ziua respectivă, ca pe noi toți dar în zile diferite, dacă tot vrei un timeline corect, ea a aruncat prima securea! Seară bună, sănătate, noroc cu aceste camere şi noroc cu ceilalți colegi care au mai fost pe acolo ca la cat de mult aberaţi să “look good la TV” este îngrijorător!”, a transmis și Tina.

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