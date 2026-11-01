Alessandro Safina a intrat în silenzio stampa! Tenorul milionar, de negăsit după acuzațiile mamei propriului copil

Alessandro Safina este de negăsit după acuzațiile făcute de Laura, mama copilului său cu autism. CANCAN.RO a încercat să vorbească cu avocatul tenorului milionar și a primit un mesaj neașteptat. Se pare că dezvăluirile fostei partenere l-au cam înfuriat pe artistul internațional și i-au stricat serios cheful de vorbă.

CANCAN.RO a încercat să discute cu Alessandro Safina după ce Laura Calafeteanu l-a acuzat că nu și-a mai văzut copilul de un an și că n-a mai plătit pensia alimentară. Dar tenorul? Nici „bună ziua”, nici „stați să vă explic”! După zile întregi de încercări, firma de avocatură la care lucrează apărătorul său a venit cu răspunsul: refuză să comenteze. Așadar, când vine vorba despre acuzațiile fostei partenere, Safina pare să fi ales varianta cea mai comodă: liniște și pace, să nu se audă nimic.

„Bună ziua! Vă comunicăm, din partea domnului avocat Gabriel Voinescu, că acesta nu dorește să ofere un punct de vedere în privința subiectului propus. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis firma de avocatură.

Refuză să își vadă fiul

Laura Maria Calafeteanu și Alessandro Safina au fost împreună șapte ani, din 2012 până în 2020, iar din relația lor a venit pe lume Cristi. Laura a spus că, înainte ca băiețelul să fie diagnosticat cu autism, artistul era un tată implicat. După diagnostic, însă, totul s-a schimbat. Și uite cum, dintr-o poveste de iubire, s-a ajuns la acuzații care dor mai tare decât orice scandal monden. Că una e să dispari din peisajul fostei partenere și alta e să fii acuzat că ai dispărut din viața propriului copil.

Zilele trecute, Laura a făcut o dezvăluire sfâșietoare. Șatena a povestit, pentru CANCAN.RO, că Alessandro Safina a venit de două ori în România anul acesta, dar pentru fiul său tot n-a găsit timp. Iar Cristi? Îl caută zilnic pe YouTube.

„Anul acesta a venit de două ori în România, fără să își dorească să își vadă fiul. În ultimii șase ani, au petrecut împreună doar câteva ore. Cristi, în schimb, îl caută zilnic pe YouTube. Există ceva profund dureros în această distanță: copilul găsește în fiecare zi o cale spre tatăl lui, chiar și printr-un ecran. Mi-aș dori ca și tatăl să găsească o cale spre el”, a declarat Laura.

Scandalul continuă în instanță

După acuzațiile legate de relația cu fiul său, a intrat în scenă și pensia alimentară. Procesul continuă în instanță, după ce tenorul a contestat hotărârile prin care a fost stabilită contribuția financiară pentru băiețel. Următorul termen în apelul împotriva hotărârii de fond este programat în februarie 2027.

„Dacă aș ști că nu are cu adevărat posibilități, aș înțelege limitele și nu aș cere imposibilul. Din ceea ce cunosc despre situația lui, consider însă că poate contribui. Între timp, eu, familia mea și oameni binevoitori găsim soluții, fiecare după puterile sale. Este greu de acceptat că persoane fără nicio obligație față de Cristi își asumă, de bunăvoie, o parte din efortul de care tatăl lui se eschivează. Acești bani privesc creșterea copilului, nu întreținerea mea”, a mai spus Laura.

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