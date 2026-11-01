Vești îngrijorătoare pentru români! Facturile la curent ar putea crește cu până la 22%, iar prețul gazelor ar putea afecta și firmele

Vești îngrijorătoare pentru români! Facturile la curent ar putea crește cu până la 22%, iar prețul gazelor ar putea afecta și firmele
Ce preț vor avea facturile la curent și gaze în viitor / Sursa foto: Shutterstock
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Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari la energia electrică în perioada următoare, în condițiile în care ofertele furnizorilor indică scumpiri de până la 22% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, consumatorii casnici ar putea beneficia de stabilitate în privința costurilor pentru gazele naturale, datorită măsurilor legislative aflate în vigoare.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că majorările la electricitate sunt deja vizibile în ofertele publicate pe platforma Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Potrivit datelor disponibile, creșterile diferă în funcție de furnizor și de contractul încheiat de fiecare client, fiind estimate între 10% și 22%.

„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de față, o creștere a prețurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică acolo unde se pun ofertele. Ofertele care sunt făcute de diverși furnizori se plasează pe această platformă, iar, în momentul de față, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individuale încheiate între furnizori și consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin și prețuri în contract. Și ca atare, da, discutăm de o creștere a prețurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici.

Nu toată lumea are același preț, nu toată lumea a avut același preț, ținând seama de contractul și furnizorul pe care l-a avut, dar undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE. Din păcate, piața este coordonată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Ei dețin toate aceste elemente și noi putem să facem referiri doar la datele care există public în momentul de față”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Ministerul Energiei pregătește măsuri de sprijin

În ceea ce privește gazele naturale, facturile gospodăriilor ar trebui să rămână la un nivel apropiat de cel din 2025. Măsura este susținută de cadrul legislativ care stabilește un preț administrativ pentru gazele produse în România și vândute furnizorilor, prevedere valabilă până la 31 martie 2027.

Situația este diferită pentru consumatorii non-casnici, în special pentru firmele care nu au contracte pe termen lung. Acestea ar putea resimți scumpiri importante, în condițiile în care prețul gazelor tranzacționate pentru livrarea în ziua următoare s-a dublat față de perioada similară din 2025. Potrivit ministrului, majorarea nu se transferă integral în factura finală, însă impactul ar putea depăși 20% în anumite situații.

Pentru a limita efectele scumpirilor, Ministerul Energiei analizează noi scheme de compensare destinate consumatorilor casnici și persoanelor vulnerabile. Aplicarea acestora depinde însă de obținerea avizelor necesare, inclusiv din partea Consiliului Concurenței și a instituțiilor europene.

Ministrul a precizat că prețul final al electricității cuprinde trei componente principale: costul energiei propriu-zise, tarifele reglementate și taxele. Ministerul poate interveni direct doar asupra unei părți din costul total, care reprezintă aproximativ 30% din factura finală.

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