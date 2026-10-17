Cu cât scade factura dacă dai termostatul cu un grad mai jos. Cât poți economisi în fiecare lună

Facturile la încălzire pot fi mai mici în sezonul rece chiar și fără investiții în echipamente noi sau lucrări de renovare. Un obicei simplu, precum reglarea termostatului cu un grad mai jos, poate contribui la reducerea consumului de energie. Valoarea economiei depinde însă de mai mulți factori, de la izolația locuinței până la temperaturile de afară și tipul sistemului de încălzire.

În sezonul rece, reducerea temperaturii din locuință cu un singur grad Celsius poate contribui la diminuarea consumului de energie pentru încălzire. În anumite condiții, economia poate ajunge la aproximativ 5-7%, însă procentul variază în funcție de caracteristicile locuinței și de sistemul utilizat. Astfel, facturile ar putea fi mai mici fără investiții suplimentare.

Cât poți economisi la factură

Explicația este simplă: cu cât diferența dintre temperatura interioară și cea exterioară este mai mare, cu atât locuința pierde mai multă căldură. Sistemul de încălzire trebuie să compenseze aceste pierderi pentru a menține temperatura dorită. Prin scăderea valorii setate la termostat, necesarul de energie poate fi redus treptat.

Pentru a calcula economiile posibile, putem lua în considerare o reducere estimată de 6%. La o factură de 500 de lei, diferența ar fi de aproximativ 30 de lei lunar. În cazul unui cost de 700 de lei, economia ar ajunge la 42 de lei, iar pentru o factură de 1.000 de lei, suma ar fi de 60 de lei.

Pe parcursul a cinci luni de iarnă, o gospodărie care plătește 700 de lei lunar pentru încălzire ar putea economisi teoretic 210 lei. Dacă cheltuielile ajung la 1.000 de lei pe lună, economia estimată ar fi de 300 de lei. Calculele se referă însă la costurile încălzirii, nu neapărat la întreaga factură de gaze.

Izolația, tipul ferestrelor, poziția apartamentului și eficiența instalației pot modifica rezultatele. De asemenea, temperatura nu trebuie redusă excesiv pentru a obține economii. Organizația Mondială a Sănătății indică 18°C drept reper minim sigur pentru populația generală în sezonul rece, în timp ce copiii și vârstnicii pot avea nevoie de mai multă căldură.

Prin urmare, reglarea termostatului cu un grad poate reduce cheltuielile, dar economia exactă depinde de condițiile fiecărei locuințe.

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