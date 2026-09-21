Facturi mai mari la curent și gaze din octombrie! Cât vor plăti românii în plus, de fapt

Facturi mai mari la curent și gaze din octombrie! Cât vor plăti românii în plus, de fapt
Facturi mai mari la curent și gaze din octombrie! Cât vor plăti românii în plus, de fapt
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Românii abia au apucat să-și revină după facturile umflate din ultimele luni că se pregătește o nouă lovitură la buzunar! Din octombrie, curentul se scumpește, iar piața gazelor dă și ea semne că pregătește o toamnă fierbinte pentru portofele.

Iar problema nu se oprește la curent. Și piața gazelor fierbe, iar prețurile europene au ajuns la niveluri care pun presiune pe piață înainte de sezonul rece. În România există, totuși, și un motiv de optimism: depozitele de gaze sunt peste media europeană, fiind raportate la peste 76% grad de umplere la jumătatea lui septembrie.

Cresc facturile la curent și la gaze!

Canicula nu ne-a ars doar la temperatură. A făcut și contoarele să alerge. Aparatele de aer condiționat au mers ore întregi, iar consumul de electricitate a crescut. Pentru unii români, diferența s-a văzut direct atunci când au primit factura și au ajuns să compare suma cu cea din lunile precedente.

Creșterile de 25-30% invocate pentru perioada anterioară sunt puse în principal pe seama consumului mai mare de energie electrică. Cu alte cuvinte, am încercat să ne răcorim în case, iar factura ne-a dat imediat „nota de plată”.

Facturi mai mari la curent și gaze din octombrie! Cât vor plăti românii în plus, de fapt

Facturi mai mari la curent și gaze din octombrie! Cât vor plăti românii în plus, de fapt

Și aici începe partea care nu le va pica deloc bine românilor. Hidroelectrica a anunțat o majorare a componentei de energie activă pentru clienții casnici, de la 45 de bani la 51 de bani/kWh, începând din octombrie. Majorarea componentei respective este de peste 14%, iar impactul estimat asupra facturii este în jur de 7%, în funcție de situația concretă a consumatorului.

Atenție însă: cei 51 de bani nu reprezintă prețul final din factura plătită de consumator. Factura include și alte componente, precum transportul, distribuția, taxele și TVA, iar ANRE explică faptul că prețul final este format din mai multe elemente.

Iar scenariul devine și mai apăsător dacă și ceilalți furnizori își ajustează tarifele în perioada următoare. În piață există deja estimări că prețul final plătit de unii consumatori ar putea ajunge în anumite situații să se apropie de pragul de 2 lei/kWh.

Dacă românii sperau că măcar la gaze va fi liniște, piața europeană transmite exact contrariul. Cotațiile europene au crescut puternic în septembrie, iar contractele de referință TTF au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2023 încoace. În România, pe piața pentru livrare în octombrie, s-a ajuns chiar la tranzacții de 387 lei/MWh pe BRM, într-o tranzacție cu volum redus, dar care arată presiunea existentă pe piață. Cu alte cuvinte, sezonul rece vine cu o piață a gazelor tensionată și cu prețuri care pot pune presiune suplimentară asupra costurilor.

Ce pot face românii dacă factura devine prea mare

Nu totul este însă negru. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze mai bine umplute decât media Uniunii Europene. La jumătatea lunii septembrie, gradul de umplere era de aproximativ 76,26%, față de 68,26% la nivelul UE.

Ținta pentru România este ca depozitele să ajungă la 80% până la 1 octombrie. Așadar, avem rezerve mai consistente decât media europeană, dar asta nu înseamnă automat că românii vor scăpa de presiunea prețurilor.

Există, totuși, o variantă la îndemâna consumatorilor: schimbarea furnizorului de energie electrică. ANRE pune la dispoziție informații și instrumente pentru consumatori, inclusiv posibilitatea de a compara ofertele disponibile.

Așa că, înainte să vă obișnuiți cu o factură mai mare, merită verificat ce alternative există pe piață. Pentru că, în perioada următoare, fiecare ban economisit la kilowatt se poate simți serios în buzunar.

VEZI ȘI: Cât va costa un kW la Hidroelectrica din octombrie 2026. Facturile clienților se vor mări

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