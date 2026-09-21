Cum au reacționat copiii lui Tily Niculae când au aflat despre divorțul părinților. Ce s-a întâmplat cu Sofia și Radu

Tily Niculae și Dragoș Popescu au divorțat după aproximativ 15 ani de căsnicie, iar separarea a schimbat dinamica familiei lor. Cei doi au împreună doi copii, Sofia, în vârstă de 15 ani, și Radu, care are șase ani. Deși părinții nu mai formează un cuplu, actrița spune că păstrează o relație apropiată cu fostul partener, pentru a le fi alături copiilor și pentru a le oferi în continuare sprijinul de care au nevoie.

Divorțul dintre cei doi a fost anunțat public de actriță în august anul trecut, după o perioadă în care a reflectat asupra relației și asupra direcției pe care voia să o urmeze. Tily Niculae a transmis atunci că decizia de a încheia căsnicia fusese luată cu responsabilitate și după multă analiză.

Ce le-a spus Tily Niculae copiilor ei după divorț

La mai bine de un an de la despărțire, Tily Niculae a vorbit despre perioada prin care a trecut familia și despre modul în care copiii au primit vestea că părinții lor nu vor mai rămâne împreună. Pentru Radu, vârsta fragedă a făcut ca situația să fie mai greu de înțeles, în timp ce Sofia a putut privi lucrurile cu mai multă maturitate.

Actrița a explicat că, încă de la început, ea și fostul soț au încercat să păstreze cât mai mult sentimentul de stabilitate pentru copii. Deciziile importante sunt discutate în continuare împreună, iar Dragoș își vede copiii în fiecare zi.

„Radu era mult prea mic ca să înțeleagă toate lucrurile acestea. Dar le-am promis amândurora că vom fi părinții lor zi de zi. Și exact asta simt că trăim. Părinții lor vom fi și după ce nu vom mai fi pe pământul acesta. Luăm deciziile importante împreună, există comunicare pentru binele copiilor noștri și ei își văd tatăl zilnic. Dar zilnic. În ceea ce-i privește pe ei, nu s-a schimbat nimic din iubirea și responsabilitatea noastră de părinți. Și așa mi se pare normal, firesc și corect să fie”, a povestit actrița într-un interviu Viva.ro.

În cazul Sofiei, Tily a ales să vorbească deschis despre motivele care au determinat-o să ia această decizie. Fiica ei era suficient de mare pentru a înțelege că uneori adulții trebuie să facă alegeri dificile pentru propria viață și pentru echilibrul lor.

„Nu s-au obișnuit greu. În primul rând, Sofia era deja mare. Și eu i-am spus Sofiei foarte sincer: «Chiar dacă poate lăsa urme, eu știu că nu fac această alegere ca să te rănesc pe tine sau pe altcineva. Dar am dreptul la viață și am o singură viață. Și înainte să fiți voi, am fost noi doi. Iar eu am nevoie de anumite lucruri în viața mea, lucruri care, evident, nu se mai întâmplau. Aveam nevoie să fac o alegere sănătoasă pentru mine».”, a mai spus Tily Niculae.

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