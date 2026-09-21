Ultimele imagini cu fiul lui Cindy Crawford în viață. Unde a apărut Presley Gerber, cu puțin timp înainte să moară

Ultimele imagini cu fiul lui Cindy Crawford în viață. Unde a apărut Presley Gerber, cu puțin timp înainte să moară
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Unde a fost văzut ultima dată Preslet Gerber / Sursa foto: Profimedia
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Vestea morții lui Presley Gerber a uimit pe toată lumea. Tânărul model s-a stins din viață la doar 27 de ani, duminică, 20 septembrie, într-un centru de recuperare din California. Cu doar câteva luni înainte, în luna mai, acesta fusese văzut alături de întreaga sa familie unde o susținea pe sora lui, Kaia Gerber. Potrivit documentelor medicului legist din comitatul Los Angeles, cauza morții nu a fost făcută publică.

Fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber a avut propriul parcurs în industria modei, urmând o carieră în modeling. De-a lungul timpului, Presley a participat la diverse proiecte din lumea fashion și a fost prezent la evenimente alături de familia sa.

Ultima apariție a lui Presley Gerber

Ultima sa apariție publică a avut loc pe 20 mai, în Los Angeles. Presley a venit împreună cu părinții săi pentru a-i fi alături Kaiei, care sărbătorea colaborarea cu Re/Done. Întreaga familie s-a reunit cu această ocazie, iar fotografii au surprins mai multe momente din timpul evenimentului.

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Presley a optat atunci pentru o ținută casual, purtând o cămașă roșie în carouri, un tricou negru, blugi și adidași. Modelul a fost fotografiat zâmbind alături de Cindy Crawford, Rande Gerber și Kaia.

Printre imaginile surprinse în acea zi s-au numărat și câteva cadre în care Presley apare alături de sora lui. Cei doi au fost fotografiați într-o atmosferă relaxată, în timp ce familia o susținea pe Kaia în noul său proiect profesional.

Sursa foto: Instagram

Apariția din luna mai a fost, astfel, ultima ocazie în care Presley Gerber a fost văzut în public alături de familia sa. Moartea sa la doar 27 de ani a venit ca o veste neașteptată, în timp ce el se afla internat într-un centru de reabilitare. Detaliile despre cauza decesului nu au fost încă făcute publice.

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