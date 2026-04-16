Ce dietă strictă are Cindy Crawford la 60 de ani. Este secretul siluetei trase ca prin inel!

Fostul fotomodel american Cindy Crawford are o siluetă trasă ca prin inel și la cei 60 de ani ai săi. Actuala actriță a mărturisit ce dietă strictă are pentru a se menține în formă. În ciuda faptului că a renunțat la modeling oficial în anul 2000, a mai apărut în diverse pictoriale datorită fizicului de invidiat.

În cadrul unui podcast, Cindy Crawford a mărturisit cum reușește să se mențină în formă la 60 de ani. Aceasta a mărturisit că din rutina ei zilnică nu lipsește sportul și nici alimentația sănătoasă.

Ce dietă strictă are Cindy Crawford

De ani buni, fostul fotomodel susține că are un stil de viață destul de strict. Are antrenamente sportive constante și o alimentație pe care o controlează atent. Aceste două obiceiuri sunt combinate cu perioade de post intermitent, care o ajută pe Cindy Crawford să arate atât de bine.

Vedeta din America a mărturisit că își începe fiecare zi cu sport, după care servește micul dejun. Când este acasă, Cindy prepară un shake pe care îl ajustează în funcție de nevoile sale.

„Dacă sunt acasă, țin puțin post intermitent. De obicei nu iau micul dejun înainte de ora 10 dimineața și, de obicei, fac sport înainte de micul dejun”, a spus fotomodelul pentru The Bossticks.

Ce shake consumă Cindy Crawford

Fostul fotomodel a mărturisit și care este una dintre rețetele pentru shake pe care le folosește. Aceasta a mărturisit că obișnuiește să și le prepare singură, după ce face sport. În shake mai pune și rădăcină de maca, un supliment pudră care conține fibre, proteine, carbohidrați, aminoacizi, vitamine și minerale.

„Îmi fac singură shake-ul. Se schimbă, dar momentan are lapte de cocos, un sfert de banană, pentru că mi s-a spus altfel că e prea mult zahăr, o mână de spanac și mentă, apoi pun colagen pudră proteică, cacao, in și semințe de cânepă deasupra”, a mai mărturisit aceasta.

Ce alimente consumă Cindy Crawford

Când vine vorba despre alimente, actrița de la Hollywood susține că mănâncă aproape toate tipurile de alimente, dar stă departe de gluten. Motivul? Nu o face să se simtă bine. Nu consumă de fel multă pâine, iar la prânz consumă salate cu proteine multe.

Seara consumă cine formate din legume și multe proteine, dar nu face niciodată excese. Cindy preferă alimentele naturale, cât mai puțin procesate, și mici plăceri cum ar fi alcoolul.

„Beau alcool sau tequila cu gheață. Evit băuturile mixte, cum ar fi margarita, pentru că mă simt mereu mai bine fără zahăr. Dacă fiica mea vrea să facă brownies din când în când, pot să mănânc una cu ea”, a mai spus Cindy Crawford.

CITEȘTE ȘI:

Ce este dieta mediteraneană? Ce trebuie să mănânci timp de o săptămână

Metoda prin care miresele din India slăbesc zeci de kilograme. Totul înainte de nuntă