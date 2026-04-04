Metoda prin care miresele din India slăbesc zeci de kilograme. Totul înainte de nuntă

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 20:25
Viitoarele mirese și miri care caută metode rapide de a slăbi înainte de ziua cea mare au devenit cea mai recentă țintă a pieței medicamentelor pentru slăbit din India. Cum ajung, de fapt, miresele să topească rapid kilogramele în plus?

Moda injecțiilor de slăbit a luat amploare la nivel mondial, inclusiv în rândul mirilor și mireselor din India. Tot mai multe mirese apelează la aceste injecții înainte de nuntă pentru a-și subția silueta și pentru a scăpa de kilogramele în plus. Potrivit revistei The Lancet, India ar putea avea peste 440 de milioane de persoane supraponderale sau obeze până în 2050, unul dintre cele mai ridicate cifre din lume.

Injecțiile de slăbit sunt promovate inclusiv în clinicile private, care oferă tot felul de pachete atractive, promițând transformări spectaculoase înainte de marele eveniment. Clinica de wellness Klarity Skin Clinic din New Delhi promovează un pachet intitulat „Mireasa Mounjaro”, în timp ce alte clinici au integrat injecțiile pentru slăbit în pachetele de transformare „pre-nuntă”, axate de obicei pe tratamente pentru piele și schimbări de coafură.

„În ultimele câteva luni, peste 20% din întrebările pe care le-am primit cu privire la injecțiile pentru obezitate provin de la viitoare mirese, care ne comunică deschis și data la care urmează să se căsătorească”, a declarat Rajat Goel, chirurg bariatric la Hindivine Healthcare din New Delhi.

Nuntile din India sunt evenimente grandioase pentru familiile care își permit acest lucru, cultura și tradiția exercitând o influență puternică. Multe căsătorii continuă să fie aranjate de familii, adesea implicând așteptări legate de aspectul fizic și de situația financiară.

Aditi, o angajată din domeniul financiar în vârstă de 26 de ani din Mumbai, a consultat un medic în noiembrie pentru a obține o rețetă de slăbit, după ce exercițiile fizice și dieta nu au dat rezultatele dorite.

Ea este una dintre cele șase mirese și unul dintre miri care au vorbit despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit înainte de nuntă, dar au cerut să nu li se menționeze numele de familie din cauza stigmatizării sociale. Aceștia au invocat presiunea socială de a arăta într-un „anumit fel” la nunta lor, iar majoritatea au întrerupt tratamentul cu injecții la scurt timp după aceea.

„Când văd rezultatul, mă simt fericită. Dacă nu sunt fericită, nu mă simt încrezătoare. Nu voiam să mă simt așa în momentul nunții.” a spus Aditi despre pierderea a 10 kilograme înainte de nunta ei din februarie.

