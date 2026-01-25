Adevărul despre injecțiile pentru slăbit. Ce riști dacă le administrezi greșit. Antrenorul vedetelor trage un semnal de alarmă

Tot mai multe metode de slăbit apar de la o lună la alta, iar dorința pentru rezultate rapide îi determină pe mulți să caute soluții-minune. În ultima perioadă, injecțiile pentru slăbit au devenit extrem de populare, fiind promovate intens în mediul online ca o variantă eficientă de reducere rapidă a greutății. Chiar și vedete din România și din străinătate au apelat la astfel de metode de a slăbit, iar rezultatele sunt vizibile. Totuși, ce stă în spatele unor pierderi atât de mari în greutate?! Pentru a înțelege mai bine efectele, indicațiile și contraindicațiile, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Vlad Burghelea, personal trainer și tehnician nutriționist. Acesta ne-a explicat care sunt contraindicațiile, efectele adverse, dar și ce riscăm dacă nu administrăm dozele corecte. În plus, antrenorul recomandă și alte alternative de a slăbi.

Pe fondul interesului crescut pentru menținerea sănătății metabolice și a siluetei, injecțiile pentru slăbit câștigă tot mai mult teren ca soluție rapidă de reducere a greutății. Specialiștii atrag, însă, atenția că eficiența acestor tratamente, care acționează asupra hormonilor responsabili de sațietate și de reglarea glicemiei, depinde strict de administrarea corectă și de monitorizarea medicală. Folosite greșit, acestea pot avea efecte adverse serioase și pot duce la pierderea masei musculare sau la acumularea ulterioară a kilogramelor pierdute.

Metoda de slăbit prin injecții: Inovație sau iluzie periculoasă?!

CANCAN.RO: Îți mulțumesc că ne-ai primit alături de tine pentru a vorbi despre cele mai populare metode de slăbit. Vorbim despre acele injecții care se tot propagă pe internet, Mounjaro și Ozempic. Spune-ne dacă ar trebui să apelăm la ele sau nu și în ce context?

Vlad Burghelea: În primul rând vreau să spun că o perioadă lungă de timp am evitat să vorbesc despre acest lucru, dar am văzut că este un trend și am decis că cel mai ok ar fi să încep să vorbesc despre asta. Aș vrea ca lumea să fie informată corect. Nu toată lumea cred că ar trebui să le ia și în niciun caz nu ar trebui să le ia fără prescripție medicală. Am remarcat că se întâmplă treaba asta. Majoritatea persoanelor spun că au apelat la un prieten și au observat că au slăbit așa că au încercat și ei. Tocmai din acest motiv să ia niște doze mult prea mari, să mănânce prea puțin, să riște niște efecte secundare destul de nasoale. În acest fel ajung să piardă foarte multă masă musculară în acest proces și de cele mai multe ori, în 90% din cazuri, ajung să revină la greutatea inițială sau să ajungă să pună câteva kilograme peste cele cu care au început.

CANCAN.RO: Ce ar trebui să încercăm înainte de a apela la aceste metode pentru a slăbi?

Vlad Burghelea: Cea mai bună soluție pentru slăbit este să învățăm să ne educăm nutrițional, să învățăm ce și cât să mâncăm și să facem sport. Eu vă recomand sportul cu greutăți și apoi cardio.

CANCAN.RO: De cât timp ești antrenor tu?

Vlad Burghelea: De 12 ani.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai spectaculos rezultat pe care l-ai avut tu ca antrenor fără alte intervenții, doar prin sport și dietă?

Vlad Burghelea: Am avut multe transformări care le-au schimbat viața clienților mei. Una dintre ele este cu o femeie pe care am dus-o de la 85 de kilograme la 55 de kilograme și vreau să spun că viața i s-a schimbat radical. Avea 44 de ani. Totul s-a întâmplat într-un an.

Antrenorul averitzează: „Îți va fi greu să menții rezultatul”

CANCAN.RO: Aceste injecții aduc rezultate spectaculoase destul de repede. Ajungi în câteva luni să slăbești câteva kilograme poate și zeci.

Vlad Burghelea: Dar asta nu înseamnă că este un ritm sănătos, înseamnă că ești într-un deficit caloric mult prea mare. Cu siguranță având un deficit caloric mult prea mare, cu siguranță astfel pierzi masă musculară în acest proces și, cu siguranță, îți va fi foarte greu să menții rezultatele pe care le-ai obținut.

CANCAN.RO: Se depun ulterior kilogramele după ce folosești aceste injecții?

Vlad Burghelea: Da, pentru că de cele mai multe ori lumea nu mai are grijă la alimentație după ce slăbește. Acest tratament pe social media este promovat ca un tratament minune. Acest tratament, de fapt, îți reduce apetitul, vei mânca mai puțin, dar asta nu înseamnă că mănânci mai sănătos, nu înseamnă că îți asiguri suficiente calorii, nu înseamnă că consumi suficiente proteine și micronutrienți, nu înseamnă nimic din astea. Dacă înainte de tratament îți începeai ziua cu trei croisante și o cafea, după acest tratament vei mânca doar unul. Automat vei slăbi, dar asta nu înseamnă că ai avut un mic dejun ok. În momentul în care ești sub acest tratament nu ai aceleași pofte și îți este mai ușor să faci față la treaba asta.

Vlad Burghelea: Cunosc câteva vedete de la noi care au folosit asta. Unele au vorbit, altele nu. Sunt într-adevăr rezultate spectaculoase, dar vreau să subliniez că acest tratament nu înclocuiește o alimentație echilibrată. Dacă ai ajuns într-un punct în care ai 20 de kilograme în plus, ai ajuns din cauza faptului că ai fost prea inactiv și ai mâncat prea mult. Dacă nu se schimbă acest comportament, este normal să te îngrași după tratament. Tocmai din acest motiv m-am gândit să fac un program în care să ofer suportul de care au nevoie persoanele care aleg să folosească acest tratament. Eu împreună cu o echipă de medici, pentru că acest tratament se ia doar după ce o echipă de medici ți-a analizat istoricul, a făcut o serie de analize medicale, am făcut acest program astfel încât dacă ești într-un punct în care îți dorești să faci acest tratament să te pot trimite la un medic specializat care să spună dacă este ok sau nu.

CANCAN.RO: Ți se poate spune că nu ai nevoie de acest tratament.

Vlad Burghelea: Exact. Sau dacă ai început acest tratament, poți veni în acest program, să îți optimizeze acest proces, poate dozele sunt prea mari sau prea mici, sau poate nu este cazul să le folosești. Ideea este să optimizăm acest proces. Eu te pot ajuta pe partea de alimentație astfel încât să nu pierzi masă musculară în proces, să arăți mai bine după ce slăbești și să nu slăbești prea agresiv. Și trei, persoanele care au urmat acest tratament și nu știu ce să facă apoi. Eu pot să le garantez că dacă vin în acest program își pot păstra rezultatele obținute cu acest tratament și să nu mai fie nevoie să-l reia în viitor.

CITEȘTE ȘI: Prima femeie celebră din România care recunoaște cum a slăbit, de fapt: ”Multe fac asta, dar nu recunosc” | EXCLUSIV

ACCESEAZĂ ȘI: „Injecțiile pentru slăbit” ale naturii. Ce alimente au aceleași efecte ca medicamentele