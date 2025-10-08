„Injecțiile pentru slăbit” ale naturii. Ce alimente au aceleași efecte ca medicamentele

Specialiștii în nutriție vin cu alternative eficiente pentru înlocuirea celebrele injecții de slăbit, atât de populare în rândul celor care își doresc să scape de kilogramele în plus. Anumite alimente au același efect și nu au nicio contraindicație sau efecte adverse, notează CSID.

Specialistul în nutriție, dr, Federica Amati, a alcătuit lista celor 6 alimente esențiale care, atunci când sunt consumate împreună, pot avea același efect ca infecțiile de slăbit (Ozempic sau Wegovy). Prin combinarea unor alimente care suțin eliberarea hormonilor de sățietate și stabilizează glicemia, kilogramele în plus se topesc la fel de repede, însă pe cale naturală și fără efecte adverse – continuă să citești AICI.