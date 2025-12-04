Acasă » Exclusiv » Prima femeie celebră din România care recunoaște cum a slăbit, de fapt: ”Multe fac asta, dar nu recunosc” | EXCLUSIV

Prima femeie celebră din România care recunoaște cum a slăbit, de fapt: "Multe fac asta, dar nu recunosc" | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 04/12/2025 | 07:30
Prima femeie celebră din România care recunoaște cum a slăbit, de fapt: "Multe fac asta, dar nu recunosc" | EXCLUSIV
Are 3 copii, un soț campion la dans și viața pe care și-a dorit-o, fiind creatoare de conținut, dar și antreprenoare. O singură piesă mai lipsea din acest puzzle pentru a fi mulțumită pe deplin: silueta ideală. După o perioadă de dietă și multe frustrări, Andreea Popescu a găsit soluția. Fosta dansatoare a Deliei Matache a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a ajuns să scape într-un timp record de kilogramele nedorite. A slăbit 14 kilograme în 3 luni și nu se oprește aici.

Andreea Popescu a constatat pe propria piele că slăbitul nu mai e floare la ureche după 3 sarcini și nici vârsta nu mai e aliatul ei.

Andreea Popescu: “Sunt pe un tratament injectabil, pe care multe femei și bărbați îl fac, doar că nu recunosc”

Ca orice femeie, creataorea de conținut s-a preocupat de modul în care arată și a acumulat frustrări văzând că trucurile care funcționau odinioară, în prezent nu mai mișcau acul cântarului.

Vreau să mai dau 2 kg jos, pentru că am ajuns de la 67 kg la 53 kg.  Vreau să ajung la 51kg, după care bag forță, să pun musculatură”, ne-a spus Andreea Popescu mândră de noua ei siluetă.

Andreea Popescu este mândră de noua ei siluetă

Să slăbești 14 kilograme în 3 luni reprezintă o schimbare radicală. “Sunt pe un tratament injectabil, pe care multe femei și bărbați îl fac, doar că nu recunosc. Taie pofta de dulce și pofta de mâncare, dar la modul că nu mai poți să mănânci foarte mult și atunci când mănânci, mănânci corect. Dar dacă mănânc o bucățică de ciocolată, pentru că nu pot mai mult, nu mai simt nevoia de dulce, nu iei kilogramul înapoi, știi? Și da, mie mi-a schimbat viața.

Am spus lucrul ăsta pe social media, pentru că foarte multă lume se întreaba ce am făcut și am vrut să fiu foarte transparentă. Dar nu am încurajat, pentru că este un tratament pe care îl iei de la doctor. Ești sub supraveghere medicală, eu am și rezistență la insulină, am și boală autoimună Hashimoto. Și sunt doi piloni ca să zic așa, care nu mă lăsau să slăbesc deloc. Sau dacă slăbeam, slăbeam foarte greu”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Andreea Popescu.

Andreea Popescu: “În trei 3 luni am slăbit 14 kg”

Înainte să ajungă la tratamentul minune, vedeta a urmat calea clasică. Mai exact a mers la nutriționist, și-a făcut analizele și a avut și surprize când a văzut rezultatele.

Mi-a ieșit această rezistență la insulină, de care nu știam și poate duce la diabet, dacă nu o tratez. Știam de boala autoimună, dar nu am tratat-o. Și am ținut un regim timp de o lună: fără zahăr, fără carbohidrați, fără mâncare procesată și abia am reușit să dau un kilogram jos, 900 de grame mai exact am dat jos. Și după care, o săptămână, două n-am mai ținut așa strict și am pus jumătate de kilogram la loc. Și m-am frustrat, îți dai seama. Contează foarte mult și vârsta. Nu mă mai ajută foarte tare nici gena. Adică eu sunt înspre zona lui tata, care acumula repede kilograme. Mama e mai slabă, mama își permite să mănânce două pâini la masă la 70 de ani și să rămână slabă. Ei bine, eu nu-mi mai permiteam luxul acesta și mă frustram”, ne-a spus Andreea despre lupta ei cu kilogramele în plus.

Andreea Popescu alături de soțul ei, Rareș Cojoc

De tratamentul injectabil a aflat întâmplător, când și-a spus of-ul la salon. Iar o dată aflată informația, creatoarea de conținut a mers la medic și împreună au găsit soluția potrivită în cazul ei. “Și când m-am dus eu într-o zi la manichiură, spuneam ce supărată sunt. Și atunci tipa a zis: “Știi ce? Uite, toate clientele mele slăbesc: 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg”. Și atunci m-am dus la doctorul pe care mi l-a recomandat și așa am început acest tratament, iar în trei 3 luni am slăbit 14 kg. Și m-am documentat foarte mult ce înseamnă tratamentul, efectele adverse”, a precizat Andreea Popescu.

Foto: Instagram

