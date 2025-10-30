Acasă » Exclusiv » Separați, dar… împreună! Andreea Popescu nu își vede soțul cu zilele: “Lipsește mult de acasă”

Separați, dar… împreună! Andreea Popescu nu își vede soțul cu zilele: “Lipsește mult de acasă”

De: Andrei Iovan 30/10/2025 | 18:25
Andreea Popescu e cu emoțiile la cote maxime! Soțul vedetei se pregătește pentru Campionatul Mondial, care va avea loc sâmbătă, la Sibiu. Toate treburile casei au rămas pe umerii ei, iar uneori nu își vede soțul cu zilele. Însă toate aceste sacrificii vor merita, într-un final, sau cel puțin așa spune fosta dansatoare a Deliei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, influencerița a dezvăluit că are o presimțire puternică, în ceea ce-l privește pe partenerul ei de viață. Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos. 

Ca o soție model, Andreea Popescu face tot posibilul să îi fie alături lui Rareș Cojoc. Chiar dacă în situația actuală toată atenția soțului ei e concentrată asupra competiției, bruneta spune că îl susține și este extrem de mândră de el. Nu tu reproșuri, nu înțepături, că petrece 12 ore pe zi la antrenamente și ajung să se vadă mai rar decât ar fi normal într-o familie obișnuită.

Andreea Popescu, emoții mari pentru soțul ei. sursă – social media

Iar el nu are de gând să se oprească aici, în cazul în care va reuși să devină campion mondial. Are planuri mari de viitor, ceea ce înseamnă, din nou, timp mult petrecut șa repetiții.

Andreea Popescu: „Uneori nu îl văd câte două zile”

Cu toate că pregătirile sunt în toi, iar emoțiile sunt mari, Andreea Popescu spune că are o presimțire puternică în ceea ce privește Campionatul Mondial de sâmbătă. Este convinsă că soțul ei va lua aurul. Cu intuiția feminină nu te pui!

Soțul meu se pregătește pentru Campionatul Mondial, care va avea loc sâmbătă, se va ține la Sibiu. România a câștigat licitația anul acesta, pentru că până acum se organiza în afara țării. El se pregătește de vreo 30 de ani, dar acum, mai intens ca niciodată, cam 12 ore pe zi. Lipsește mult de acasă, nu îl văd uneori câte două zile. Dar niciodată nu îi reproșez, sau să-i spun să stea mai mult cu mine, că nu l-am mai văzut de nu știu când. Sunt alături de el, am emoții mari, știu că acum e momentul lui. Îl susțin și trebuie să profităm de acest lucru. Ce soție nu ar fi mândră ca soțul ei să fie campion mondial la ceva, la un sport, să fie cel mai bun din lume? Eu, ca soție, oricum îl văd cel mai frumos, cel mai bun, cel mai talentat, dar am o presimțire, simt că el va lua aurul la Mondiale. După aceea, el și-ar dori să participe la Jocurile Olimpice, pentru că data viitoare va fi și dansul sportiv, ca disciplină. Eu îl susțin, pentru că asta e iubirea vieții lui, de când îl cunosc, face asta de la vârsta de 8 ani, a declarat Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Atac la fosta dansatoare a Deliei! Andreea Popescu a dezlănțuit ”jihadul” mămicilor cu o filmare de 30 de secunde! Replica ei e fabuloasă: ”Le-am dat shot-uri copiilor!”

NU RATA: Andreea Popescu, demonstrație supremă de forță: multe pungi, un telefon și… acţiune! Fosta dansatoare a Deliei, hărnicuță ca o furnicuță

×