Atac la fosta dansatoare a Deliei! Andreea Popescu a dezlănțuit ”jihadul” mămicilor cu o filmare de 30 de secunde! Replica ei e fabuloasă: ”Le-am dat shot-uri copiilor!”

Să fii mamă nu e deloc ușor, mai ales când apar diverse persoane care aruncă fel și fel de păreri în stânga și-n dreapta. Păreri și sfaturi necerute de nimeni. Situația însă se complică și mai mult atunci când toate vin la pachet cu critici și reproșuri. Andreea Popescu a fost de curând ținta săgeților veninoase lansate de „mamele perfecte” de pe social media. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta dansatoare a povestit cum „păreristele” i-au făcut observații legate de copiii săi. Bruneta le-a dat replica, diplomat, dar tăios, în speranța că, pe viitor, se vor gândi de două ori înainte de a se bate cu pumnii în piept că dețin adevărul suprem pe partea de parenting.

Andreea Popescu nu prea are parte de liniște din cauza unor doamne care nu ratează nicio ocazie să o critice. Deși de multe ori tratează situația cu amuzament, ori apelează la sarcasm, influencerița recunoaște că uneori mesajele pe care le primește pe rețelele de socializare devin deranjante. Mai ales atunci când este criticată pentru modul în care alege să își crească micuții.

De data aceasta a răbufnit, după ce motivul pentru care a fost luată în colimator a fost unul cu adevărat neașteptat. O linguriță de sirop buclucașă a stârnit reacții neașteptate, despre care vom vorbi pe îndelete în rândurile de mai jos.

Andreea Popescu taie în carne vie: „Mi s-a părut penibil”

Fosta dansatoare a Deliei a închis ochii de prea multe ori atunci când mai multe mămici au taxat-o, pe nedrept, ori de câte ori posta ceva pe social media. Sătulă să fie articulată la orice pas, bruneta a răbufnit.

„Mamele de obicei sunt sensibile. De foarte multe ori, femeia deține adevărul absolut, mai ales mamele, atunci când vine vorba despre creșterea unui copil. Atunci au această tendință de a da sfaturi pe care nu le cere nimeni, au impresia că modul în care își cresc ele copiii, cum îi alăptează, cum îi hrănesc, cum se începe diversificarea, este perfect și fără de greșeală. Atunci când îți expui viața pe social media, ai parte de foarte multe mame care au păreri foarte diferite de ale tale. E și normal, suntem diferiți și e bine să fim diferiți.

Dar de la a da un sfat, de la a pune o întrebare, de a fi curios de ce tu faci așa, dar să ai bun simț, până la a fi mult prea directă, e cale lungă. Spre exemplu, acum, în ultima vacanță din Dubai, o mamă mi-a scris și mi-a spus să șterg repede postarea, că am dus copilul în club. Era vorba de resortul de unde eram noi, în Dubai, ca să trecem dintr-o parte în alta și să nu mai ocolim, am luat-o direct printr-un pub, lounge, ca un fel de club de zi. M-am amuzat și am filmat momentul, 30 de secunde, cât am trecut. După ce am postat, mi-au sărit în cap că am dus copiii în club, că influențez pe toată lumea, că așa ceva nu se poate. S-au apucat să se ia de mine ca și cum ar fi fost și ele prezente acolo și știau exact ce am făcut. Am fost și eu ironică și le-am spus că nu doar că am fost în club, ci le-am dat și shot-uri la copii.

Erau niște afirmații aberante, mi s-a părut penibil, dar există și femei care judecă, în loc să pună o întrebare. A mai fost și de curând o situație, cu lingurița de sirop, când mi-au spus că am plimbat prin gura copiilor aceeași linguriță. E absurd. De obicei, mamele care au un singur copil gândesc așa. Dar de la doi, trei copii în sus, nu mai ții cont de anumite lucruri. Dacă a căzut suzeta pe jos, nu mai e ca la primul copil, că dezinfectăm tot. Dar așa se mai găsește câte o mamă, care se crede mai perfectă decât toate. Eu oricum am fost mereu o mamă relaxată, dar ele nu înțeleg acest lucru, că suntem firi complet diferite. Eu nu sunt o mamă cloșcă, sunt grijulie, dar nu exagerez. Ține foarte mult de persoană, de cum privești lucrurile și e important să nu crezi că doar cum faci tu e bine”, a declarat Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

