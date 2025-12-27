Ce mâncau regii Europei de Crăciun? De la festinuri medievale la meniuri regale cu tradiție

De Crăciun, mesele festive adună familii din toată lumea în jurul bucatelor preferate, iar casele regale europene nu fac excepție. Doar că, în cazul lor, tradiția se împletește cu istoria, iar farfuriile spun povești vechi de secole — unele fastuoase, altele surprinzător de simple, potrivit Vanity Fair.

Ce mâncau regii Europei de Crăciun?

În Evul Mediu și Renaștere, banchetele regale englezești erau adevărate demonstrații de putere și opulență. Documentele vremii arată că la mesele de Crăciun se serveau zeci de boi și oi, păsări rare, vânat, somon, țipar și vinuri din belșug. Capul de mistreț, prezentat pe un platou somptuos, era adesea vedeta serii, adus în sală pe fundal de trompete și colinde.

Printre delicatesele de atunci se numărau păunii fripți și rearanjați cu penele lor colorate, frumenty — un terci bogat cu lapte, miere și mirodenii — și faimoasele plăcinte cu carne și fructe uscate, predecesoarele deserturilor de Crăciun din ziua de azi. Unele rețete erau atât de elaborate încât necesitau ore întregi de pregătire și bucătării întregi puse în mișcare.

Regina Victoria și Crăciunul „modern”

Multe dintre tradițiile de Crăciun ale familiei regale britanice s-au consolidat în timpul domniei Regina Victoria. Mesele includeau curcan umplut, vânat, plăcinte “Mince” și faimosul “Baron of Beef”, o bucată uriașă de carne servită rece și decorată cu însemnele regale. Deserturile, în special budinca de prune, erau nelipsite și erau trimise cadou rudelor regale din toată Europa.

Această tradiție a continuat și sub Regele Charles al III-lea, care preferă însă ingrediente organice și a eliminat “foie gras” din meniu. Curcanul și budinca de Crăciun rămân preparate constante la masa de la Sandringham, alături de garnituri clasice și sosuri pregătite după vechile rețete.

Tradiții europene – de la pește în saramură la prăjituri cu surprize

În restul Europei, mesele regale de Crăciun variază spectaculos. În Suedia, familia regală servește “lutefisk”, un pește cu gust controversat, în timp ce în Spania se mănâncă miel, purcel de lapte și celebrul “turrón”. Danezii păstrează tradiția desertului Risalamande, în care o migdală ascunsă aduce noroc celui care o găsește, indiferent de rang.

În cele din urmă, fie că vorbim de capete de mistreț medievale sau de budinci stropite cu brandy, un lucru e cert: mesele regale de Crăciun sunt la fel de încărcate de simboluri cum sunt de calorii. Aceste festinuri de sezon demonstrează că, măcar o dată pe an, chiar și regii se bucură de plăceri simple, exact ca supușii lor.

